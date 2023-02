Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

PKN Orlen planuje przeznaczyć na inwestycje w latach 2023-2030 około 320 mld zł - wynika ze zaktualizowanej strategii Orlenu.

PKN Orlen planuje przeznaczyć na inwestycje w latach 2023-2030 około 320 mld zł - wynika ze zaktualizowanej strategii Orlenu.

PKN Orlen zakłada wzrost EBITDA w 2030 roku, do poziomu ok. 60 mld zł z poziomu ok. 30 mld zł w 2021 roku - poinformował Orlen w aktualizacji strategii.

Nowa polityka dywidendowa PKN Orlen zakłada wypłatę dywidendy w wysokości 40 proc. skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych - poinformowała spółka w komunikacie. Dywidenda bazowa ma wynieść 4 zł na akcję dla 2022 roku i będzie rosnąć do 5,2 zł na akcję w 2030 roku.

PKN Orlen planuje do 2030 roku osiągnąć moce przerobowe rafinerii w grupie do około 42 mln ton ropy naftowej rocznie - poinformował Orlen w aktualizacji strategii grupy. Sieć sprzedaży detalicznej ma liczyć 3,5 tys. stacji paliw.

Strategia PKN Orlen zakłada, że możliwości finansowe grupy kapitałowej do 2030 r. wyniosą ponad 575 mld zł. Planowane jest utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie maksymalnym 2,0-2,5x - poinformowała spółka w komunikacie.

PKN Orlen planuje wyjść na krajowe i zagraniczne rynki obligacji w celu sfinansowania zaplanowanych projektów inwestycyjnych - poinformował Michał Perlik, dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami PKN Orlen. Koncern chce zwiększać udział emisji zielonych obligacji.

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ustaliła łączny poziom składek banków na BFG w 2023 r. na poziomie 1,45 mld zł, w tym 0 zł na fundusz gwarancyjny banków, wobec łącznie 2,195 mld zł w 2022 r. - poinformował BFG w komunikacie.

Obecny portfel zamówień zapewnia Budimeksowi stabilizację na najbliższe dwa lata i solidne fundamenty na 2025 r. - ocenił prezes Artur Popko podczas wtorkowej konferencji.

Budimex nie spodziewa się pogorszenia wyników i rentowności w segmencie budowlanym w 2023 r. - poinformował prezes Artur Popko podczas wtorkowej konferencji.

Apator miał w czwartym kwartale 2022 r. 12,6 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec ok. 1 mln zł straty netto rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się zysku netto w przedziale 5,4-8,5 mln zł.

Wielton przewiduje w 2023 roku wzrost przychodów do ok. 3,6 mld zł z 3,44 mld zł z szacowanych w 2022 roku oraz zwyżkę marży EBITDA do ok. 5,9 proc. z szacowanych 5,8 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym. Publikacja strategii do 2026 roku ma nastąpić w II kw. 2023 roku.

NWZ Esotiq & Henderson upoważniło zarząd do skupu do 446.700 akcji własnych, stanowiących do 20 proc. kapitału zakładowego spółki - wynika z uchwał NWZ.

Grupa Inter Cars otworzyła pod koniec stycznia 2023 roku pierwszą filię w Norwegii, w Skedsmokorset na obrzeżach Oslo - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Carbon Group złożył w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego oraz wniosek o otwarcie postępowania układowego - poinformowała spółka w komunikacie.

Genomtec planuje przeprowadzić emisję do 1.237.000 akcji serii M oraz emisję do 400.000 akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego skierowaną do znaczącego akcjonariusza spółki, tj. Leonarto Funds SCSp lub podmiot przez niego wskazany - poinformowała spółka w komunikatach.

Spółka Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne podpisała plan połączenia ze spółką pTAG. W ramach połączenia spółka planuje emisję 4.220.779 akcji - poinformowała Unima 2000 w komunikacie.

Agencja Rozwoju Przemysłu objęła 533.333 akcji serii G oraz 533.333 akcji serii H Rafametu za ok. 16 mln zł - poinformował Rafamet w komunikacie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group zdecydowało o emisji do około 5,9 mln akcji serii F, z której planuje pozyskać od około 205 mln do około 295 mln zł na zwiększenie liczebności zespołów deweloperskich pracujących nad trzema grami z segmentu AAA - poinformowała spółka w komunikacie.

Budimex chce jeszcze w pierwszym kwartale powołać spółkę zajmującą się inwestowaniem w segment OZE. W segmencie kolejowym wyzwaniem pozostaje finansowanie - poinformowali we wtorek przedstawiciele spółki. Zarząd podtrzymał politykę dywidendową.

Polenergia planuje emisję z prawem poboru nie więcej niż 12 mln akcji serii AB - poinformowała spółka w projektach uchwał na NWZ zwołanego na 3 kwietnia.

LiveChat Software miał w trzecim kwartale roku obrotowego 2022/23, 47,2 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 60,4 proc. rok do roku - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 49,7 mln zł, a oczekiwania analityków mieściły się w przedziale 46-51,5 mln zł.

