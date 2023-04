Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

PGNiG Obrót Detaliczny, spółka z Grupy Orlen, w maju obniży cenę gazu dla klientów biznesowych do 301,72 zł/MWh - poinformował PKN Orlen w komunikacie.

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen w marcu wzrosła do 18 USD z 14,8 USD w lutym - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej. Dyferencjał zmniejszył się do 3,6 USD z 5,5 USD w lutym.

PGE planuje duże inwestycje w przejętej spółce PKP Energetyka, m.in. w zieloną energetykę - poinformował na konferencji prasowej prezes Wojciech Dąbrowski. Przejęta spółka ma funkcjonować pod nazwą PGE Energetyka Kolejowa.

KI Chemistry podwyższa cenę w wezwaniu na Ciech do 54,25 zł za papier z 49 zł wcześniej - poinformował pośredniczący Santander Biuro Maklerskie. Nowa cena, jak podkreśla KI Chemistry, jest ostateczną propozycją. Wzywający wydłużył też terminy zapisów do sprzedaży akcji, potrwają one do 17 kwietnia.

Rok 2023 będzie przełomowy dla Gamedust, spółkę czekają cztery premiery, a osiągnięcie break-even otworzy przed nią m. in. możliwości skalowania produkcji i tworzenia nowych IP - poinformował prezes Paweł Flieger. Gameust widzi swoją szansę na szybko rynku gier VR, który wspiera coraz lepszy sprzęt.

Atal zawarł w pierwszym kwartale 2023 roku 406 umów deweloperskich i przedwstępnych - poinformował deweloper w komunikacie. Tegoroczne plany sprzedaży zakładają kontraktację na poziomie podobnym do wyniku z 2022 roku, gdy grupa zawarła 2091 umów deweloperskich i przedwstępnych.

Skorygowana EBITDA Grupy Pracuj w czwartym kwartale 2022 r. wyniosła 59,1 mln zł, a w całym 2022 r. 305,3 mln zł - wynika z raportu rocznego spółki. Konsensus PAP Biznes zakładał 64,3 mln zł skorygowanej EBITDA w czwartym kwartale 2022 r.

Celem strategicznym Grupy Pracuj jest wzrost przychodów do 1 mld zł w 2025 r. i marża skor. EBITDA powyżej 40 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym. Zarząd zakłada jednocyfrowe roczne tempo wzrostu liczby publikowanych ogłoszeń w dłuższym terminie, przy oczekiwanym niewielkim spadku w 2023 r.

W 2023 r. Grupa Pracuj spodziewa się spowolnienia w obszarze rekrutacji na skutek niepewności gospodarczej i geopolitycznej - poinformowali przedstawiciele spółki podczas wtorkowej wideokonferencji.

Shoper miał w 2022 r. blisko 18 mln zł zysku netto, co oznacza spadek rok do roku o 29 proc. EBITDA raportowana wzrosła o 30 proc. rdr do 34,8 mln zł, a skorygowana EBITDA wzrosła o 24 proc. rdr do 38,7 mln zł - podała spółka w raporcie rocznym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

TIM szacuje przychody ze sprzedaży towarów w okresie styczeń-marzec 2023 r. na 365,5 mln zł, co oznacza spadek w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. o 7,1 proc. - podała spółka w komunikacie.

Marvipol Development sprzedał w pierwszym kwartale 2023 roku 107 lokali o łącznej wartości 80,5 mln zł. Liczba wydanych lokali wyniosła w tym czasie 103, a ich wartość to 61,5 mln zł - podał deweloper w komunikacie.

Grupa Wittchen szacuje, że w okresie styczeń-marzec 2023 roku miała 96,5 mln zł przychodów, czyli więcej o 50 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 49,45 mln zł, co daje 0,2 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Aplisens zawarł umowę w celu nabycia spółki z branży aparatury kontrolno-pomiarowej i złożył niewiążącą ofertę zakupu udziałów na kwotę 12 mln zł - podał Aplisens w komunikacie. Zawarcie umowy sprzedaży udziałów i przejęcie kontroli nad spółką planowane jest na maj 2023 r.

Synektik zawarł umowę z Państwowym Instytutem Medycznym MSWiA, na zakup systemu rezonansu magnetycznego 1,5T. Wartość umowy wynosi 8,3 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

LiveChat Software ocenia, że możliwa jest pełna automatyzacja komunikacji z klientami - powiedział Marcin Droba, szef działu relacji inwestorskich spółki. Dodał, że dostrzega dodatkowe ryzyko konkurencji wynikające z używania technologii OpenAI.

Sunex szacuje poziom przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2023 r. na ok. 81,7 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 71,12 proc. - podała spółka w komunikacie.

Shoper patrzy z optymizmem, ale i ostrożnością na rynek e-commerce w 2023 roku, podkreślając trudne otoczenie makro i geopolityczne - poinformował na konferencji prezes spółki Marcin Kuśmierz. Prezes podtrzymał prognozowany wcześniej wzrost marży EBITDA.

Dadelo szacuje przychody ze sprzedaży netto w I kwartale 2023 roku na 28,3 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 45 proc. - podała spółka w komunikacie.

Grupa Dom Development sprzedała w pierwszym kwartale 2023 roku 914 lokali netto. Grupa przekazała w tym czasie klientom 1.350 lokali. W I kwartale 2023 roku udział transakcji sfinansowanych kredytem hipotecznym wzrósł do 40 proc. sprzedaży grupy - poinformował deweloper w komunikacie.

Zarząd Sonela rekomenduje wypłatę 8,4 mln zł dywidendy za 2022 rok, co dałoby 0,6 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Rada nadzorcza Santander Bank Polska powołała Magdalenę Progę-Stępień na członka zarządu - poinformował bank w komunikacie.

Polska Grupa Górnicza i Jastrzębska Spółka Węglowa pracują nad tym, by wychwytywać ok. 50 proc. metanu z kopalnianej atmosfery; obecnie to ok. 37-38 proc. Celem jest też wykorzystanie ujętego metanu na poziomie 90-95 proc. - wynika z wtorkowej informacji spółek.

Firma Daikin Europe N.V. rozpoczęła budowę nowej fabryki pomp ciepła w Łodzi. Wartość inwestycji wynosi 300 milionów euro - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

