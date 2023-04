Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

GTC odnotowało w IV kw. 2022 r. 24,9 mln euro straty netto j.d. oraz 20,3 mln euro straty EBIT - wynika z raportu rocznego. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 5,6 mln euro (przedział 15 mln euro straty - 20,9 mln euro zysku), a EBIT 27 mln euro (przedział 25,8-28,3 mln euro zysku).

GTC odnotowało w IV kw. 2022 r. 24,9 mln euro straty netto j.d. oraz 20,3 mln euro straty EBIT - wynika z raportu rocznego. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 5,6 mln euro (przedział 15 mln euro straty - 20,9 mln euro zysku), a EBIT 27 mln euro (przedział 25,8-28,3 mln euro zysku).

Zysk netto grupy Santander Bank Polska w pierwszym kwartale 2023 roku wzrósł do 1.192 mln zł z 959,5 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 4 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 1.148 mln zł.

Santander Bank Polska zawarł z kredytobiorcami w sumie 5.495 ugód w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich, z których większość, 2.907, to ugody zawarte w pierwszym kwartale 2023 r. - poinformował bank w raporcie.

Santander Bank Polska nie spodziewa się dużych zmian w poziomie marży odsetkowej netto - poinformował prezes Michał Gajewski.

Santander Bank Polska, który w I kwartale podpisał z kredytobiorcami 2,9 tys. ugód w sprawie kredytów CHF, obserwuje wzrost zainteresowania ugodami i liczy na dalszy ich wzrost - poinformował prezes banku Michał Gajewski.

Santander Bank Polska oczekuje dalszego wzrostu kosztów ryzyka, rok będzie jednak lepszy pod względem rezerw kredytowych, niż bank spodziewał się wcześniej i koszty ryzyka wynieść mogą ok. 90 pb - poinformował członek zarządu banku Maciej Reluga.

Początek 2023 roku napawa optymizmem, ale ryzyka dla działalności banków są nadal aktualne. W kolejnych kwartałach bank oczekuje kontynuacji ożywienia sprzedaży kredytów hipotecznych - poinformowali we wtorek przedstawiciele banku.

Rafako, wraz ze spółką zależną E003B7, zawarło porozumienia z Tauron Wytwarzanie i gwarantami, którzy wystawili gwarancje należytego wykonania projektu Jaworzno - podała spółka w komunikacie.

Bloober Team zwołał na 13 czerwca walne zgromadzenie w sprawie przeniesienia notowań akcji spółki na rynek główny GPW - podała spółka w komunikacie. Debiut, bez emisji akcji, planowany jest na drugą połowę tego roku.

Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" pozytywnie zaopiniowała wniosek do WZ dotyczący zwiększenia budżetu projektu "Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe" o 30 mln zł do 1.230 mln zł, bez podatku od towarów i usług - podała spółka w komunikacie.

Airway Medix ujmie w sprawozdaniu finansowym za 2022 r. jednorazowe operacje o charakterze księgowym obejmujące m.in. utworzenie odpisów aktualizujących wartość prac rozwojowych o łącznej wartości 33,3 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Zysk netto TIM w 2022 r. wyniósł 102,2 mln zł wobec 91,8 mln zł rok wcześniej, a skonsolidowane przychody zwiększyły się o 15,9 proc. rdr do 1,52 mld zł - wynika z raportu rocznego. EBITDA wzrosła rdr o 10,9 proc. do 160,4 mln zł, a EBIT do 135,9 mln zł z 121,6 mln zł przed rokiem.

Wawel miał w pierwszym kwartale 2023 roku 16 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 6,5 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Zarząd Atalu rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2022 rok w wysokości 5 zł na akcję, czyli łącznie na ten cel chce przeznaczyć 193,57 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Kurs akcji działającej w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu spółki DB Energy wzrósł w debiucie na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych o 2,48 proc. do 33 zł. Spółka przeniosła notowania z rynku NewConnect.

Ovid Works wyda grę "Interkosmos 2000" na platformie PICO Store 27 kwietnia 2023 r. - podała spółka w komunikacie. Gra, w chińskiej wersji językowej z napisami, będzie dostępna w sprzedaży na PICO Store, na rynkach chińskim i globalnym, na urządzeniach PICO 3 i PICO 4.

PragmaGO przydzieliła obligacje serii B3 o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł - podała PragmaGO w komunikacie.

Koszty składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w grupie PKO BP w pierwszym kwartale 2023 r., z uwzględnieniem obciążeń PKO Banku Hipotecznego, wynoszą 280,4 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

