Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Agencja ratingowa S&P podniosła długoterminowy rating ICR Alior Banku do "BB+" z "BB", podtrzymała ratingi mBanku na poziomie "BBB/A-2" i ratingi dla Pekao na poziomie "BBB+/A-2" - poinformowała agencja w komunikacie.

Akcjonariusze Sanok Rubber Company zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 31, 29 mln zł, co daje 1,2 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie Mo-Bruku zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę za 2022 rok 46,3 mln zł, czyli 13,17 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie czeskiego koncernu energetycznego CEZ zdecydowało o wypłacie 145 CZK dywidendy na akcję za 2022 rok - podała spółka w komunikacie. Rada dyrektorów spółki rekomendowała wypłatę dywidendy w wysokości 117 CZK na akcję.

Fundusze inwestycyjne uwzględniające aspekty zrównoważonego rozwoju na razie nie przekonały inwestorów indywidualnych w Polsce, ale to się będzie zmieniać w kolejnych latach - uważa Krzysztof Kamiński, członek zarządu Millennium TFI. Jego zdaniem, wdrażanie ESG jest nieuchronne zarówno dla firm, jak i inwestorów.

Spółki muszą uwierzyć, że aspekty związane z ESG i zrównoważonym rozwojem to nie tylko dodatkowe koszty, ale wymierne korzyści związane z łatwiejszym dostępem do finansowania oraz poprawą zyskowności i produktywności - mówili uczestnicy debat podczas niedawnego Forum Funduszy w Kazimierzu Dolnym.

Polenergia oraz Equinor Wind Power zdecydowały o aktualizacji budżetów projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III oraz planów ich rozwoju na okres do rozpoczęcia prac budowlanych. Szacowane nakłady wymagane do przygotowania projektów do rozpoczęcia prac budowlanych (Devex) wyniosą ok. 950 mln zł - podała w komunikacie Polenergia.

Grupa Klepsydra przejęła udziały w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych, które świadczy usługi pogrzebowe w Krakowie i okolicach. Łączna cena wszystkich nabytych udziałów wyniosła 3,3 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Image Power ustalił datę premiery pełnej wersji gry "Offroad Mechanic Simulator" w wersji PC na platformie Steam na 24 lipca 2023 r. - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Vantage Development uchwalił emisję obligacji serii AA o wartości nominalnej 1 tys. euro każda i łącznej maksymalnej wartości nominalnej 24 mln euro w ramach programu emisji obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 35 mln euro - podała spółka w komunikacie.

Projekt z udziałem Creotech Instruments został wybrany w ramach Europejskiego Funduszu Obrony. Całkowita wartość projektu wynosi około 19,3 mln euro, w tym 1,1 mln euro przypada na Creotech Instruments - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółka Fallen Leaf wyda grę "Fort Solis" 22 sierpnia 2023 roku - poinformował podczas spotkania prasowego prezes spółki, Piotr Kurkowski. Gra zostanie wydana na PlayStation 5, PC i Mac. Cena gry na PS5 ma wynieść 34,99 USD, a na PC i Steam ok. 26-29 USD.

Movie Games zawarło umowę z Madmind Studio, w której udziela developerowi niewyłącznej licencji na produkcję do trzech gier z gatunku horror w stworzonym przez Movie Games uniwersum - podała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa Orlen podpisała umowę z bp na dostawę w ciągu roku do 6 mln ton ropy naftowej z norweskich złóż na Morzu Północnym - poinformował płocki koncern w komunikacie.

Gamedust rozpoczął prace preprodukcyjne nad nową grą i chce, aby jej premiera nastąpiła na przełomie 2024 i 2025 roku. Spółka ocenia, że sztuczna inteligencja przyspieszy tworzenie gier - poinformował prezes spółki specjalizującej się w tworzeniu gier VR, Paweł Flieger.

Spółka Ciech Ventures została inwestorem deep techowego start-upu DePoly, który opracował i stosuje technologię recyklingu chemicznego tworzyw sztucznych przy pomocy rozwiązania zmniejszającego ślad węglowy oraz tworzącego ekonomiczną wartość dodaną - podał Ciech w komunikacie prasowym.

Dywidenda ZM Ropczyce wyniesie łącznie 2,5 zł na akcję, zaś uwzględniając wypłaconą już zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2022 rok w kwocie 1 zł, do wypłaty pozostaje 1,5 zł na jedną akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze K2 Holding zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy za 2022 rok jeszcze 9,8 mln zł, co daje 4 zł na akcję - poinformowała spółka w uchwałach po WZ. K2 Holding w październiku 2022 roku wypłacił 2 zł zaliczkowej dywidendy. Firma zmienia nazwę na Fabrity Holding.

VRFabric, spółka zależna SimFabric, zadebiutuje na rynku NewConnect 29 czerwca - poinformowała GPW w uchwale.

Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna ma umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 20 mln zł dofinansowania projektu budowy ogólnodostępnych 2 stacji tankowania wodoru w Rzeszowie oraz Nowej Sarzynie - podała Polenergia w komunikacie.

Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica zdecydowali o przeznaczeniu 54,5 mln zł z zysku w 2022 roku na wypłatę dywidendy, co daje 3,95 zł na akcję - poinformowała Dębica w komunikacie.

Konsorcjum Kobylarni i Mirbudu ma umowę o wartości 128,8 mln zł brutto na kontynuację bodowy ringu miejskiego w Słupsku - podał Mirbud w komunikacie.

Euro-Tax .pl wypłaci za 2022 rok 0,45 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Notoria Serwis wypłaci 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2022 rok. Łącznie na ten cel trafi 240 tys. zł - podała spółka w komunikacie.

Biogened wypłaci w formie dywidendy za 2022 rok łącznie 982,5 tys. zł, czyli 0,4 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze spółki Verbicom zdecydowali, że za 2022 rok wypłaci dywidendę w łącznej kwocie 80,2 tys. zł, czyli 0,01 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

ZWZ Inpro zdecydowało, że spółka wypłaci dywidendę za rok 2022 w wysokości 0,25 zł za akcję, czyli łącznie 10,01 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Develii zdecydowali, że spółka wypłaci dywidendę za 2022 rok w wysokości 179 mln zł, czyli 0,4 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze spółki Makarony Polskie zdecydowali, że wypłaci ona z zysku netto za 2022 rok 6,62 mln zł dywidendy, co oznacza 0,60 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie Indos zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 2,7 mln zł, co daje 0,38 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Internity zdecydowali, że spółka wypłaci 2,52 mln zł dywidendy, co daje 0,32 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali, że spółka wypłaci blisko 81 mln zł dywidendy z zysku netto za 2022 rok, co oznacza 15 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

