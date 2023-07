Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Priorytetem dla Grupy Selena jest ekspansja geograficzna poprzez rozwój organiczny i akwizycje - głównie w Europie Zachodniej i Centralnej oraz obu Amerykach - poinformował prezes Sławomir Majchrowski. Powrotu mocniejszego popytu na produkty chemii budowlanej prezes spodziewa się za około 12 miesięcy.

Priorytetem dla Grupy Selena jest ekspansja geograficzna poprzez rozwój organiczny i akwizycje - głównie w Europie Zachodniej i Centralnej oraz obu Amerykach - poinformował prezes Sławomir Majchrowski. Powrotu mocniejszego popytu na produkty chemii budowlanej prezes spodziewa się za około 12 miesięcy.

Bogdanka szacuje, że w I półroczu 2023 roku miała 225,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto oraz 532,8 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA. EBIT za ten okres wyniósł 274,9 mln zł, a przychody ze sprzedaży wyniosły 1,8 mld zł - podała spółka w komunikacie.

Atal rozpoczyna proces budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 4,5 mln akcji serii F- poinformowała spółka w komunikacie.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie warszawskiego sądu administracyjnego o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej ws. Turowa - poinformował PAP rzecznik NSA sędzia Sylwester Marciniak. NSA uwzględnił zażalenia GDOŚ, PGE GiEK i Prokuratury Krajowej.

Kredyt Inkaso, które w roku obrotowym 2022/2023 powróciło do inwestycji w nowe portfele, planuje w tym roku dalszy wzrost inwestycji. Spółka chce wygasić działalność w Rosji, a w ramach przeglądu opcji strategicznych planuje po wakacjach przeprowadzić rozmowy z potencjalnymi inwestorami - poinformowali we wtorek przedstawiciele spółki.

Emitel podpisał z konsorcjum banków nową umowę kredytową zapewniającą finansowanie na okres 7 lat do 1,57 mld zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

Oferta Elektrotimu za 18,9 mln zł brutto została wybrana najkorzystniejszą w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych w kompleksie wojskowym Goławice - podała spółka w komunikacie.

Vantage Development, w związku z formalnościami niezbędnymi do wypełnienia wniosku o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst oraz dostarczenia przez spółkę dodatkowej dokumentacji, przesuwa o około cztery tygodnie planowaną emisję - podała spółka w komunikacie.

One More Level zawarł aneks do umowy z 505 Games w sprawie wsparcia popremierowego dla gry "Ghostrunner 2", które krajowy producent gier będzie utrzymywał do października 2024 roku - podała spółka w komunikacie. "Ghostrunner 2" ma mieć premierę w 2023 roku na PS5, Xbox Series X i S oraz PC.

Molecure zawarła umowy objęcia wszystkich 2.776.000 akcje serii H oferowanych po cenie emisyjnej 18 zł, co oznacza, że wartość brutto oferty wyniosła około 50 mln zł- poinformowała spółka w komunikacie prasowym. W ramach oferty, akcje serii H zostały objęte przez 35 inwestorów.

Średnia stopa redukcji złożonych ofert sprzedaży akcji Mostostalu Zabrze wyniesie 98,73 proc.- podała spółka w komunikacie.

