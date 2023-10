Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

Zysk netto Orlenu w trzecim kwartale 2023 roku przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 3,46 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie. Rynek spodziewał się 3,24 mld zł zysku netto. EBITDA LIFO wyniosła 8,22 mld zł, a rynek liczył na 7,25 mld zł.

Orlen spodziewa się, że w 2023 roku nastąpi spadek rdr marż rafineryjnych do poziomu około 15 USD/bbl i spadek marż petrochemicznych o ok. 20 proc. rdr - poinformował koncern w prezentacji. Ceny ropy, w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie, mogą przejściowo wzrosnąć do ponad 90 USD/bbl.

mBank spodziewa się, że koszty ryzyka w IV kwartale utrzymają się na poziomie zbliżonym do III kwartału, kiedy wyniosły 87 pb - poinformował prezes mBanku Cezary Stypułkowski. Bank zakłada konieczność tworzenia dalszych rezerw na kredyty CHF, jednak skala ich tworzenia jest trudna do przewidzenia.

mBank szacuje koszt ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 rok na ok. 400 mln zł - poinformował prezes mBanku Cezary Stypułkowski.

mBank do końca 2023 roku nie planuje kolejnych emisji pod wymóg MREL - poinformował dyrektor zarządzający obszaru skarbu i relacji inwestorskich mBanku Karol Prażmo.

Nie ma podstaw, by oczekiwać, że Commerzbank powróci do planów sprzedaży mBanku - Stypułkowski.

Strata netto grupy mBanku w trzecim kwartale 2023 roku wyniosła 83 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 2.279 mln zł straty netto - poinformował mBank raporcie. Rynek oczekiwał o 15 proc. niższej straty na poziomie 72,4 mln zł.

mBank w zaktualizowanych celach finansowych zakłada, że rentowność i efektywność banku będą wyższe pomimo niższych wolumenów. Nowym poziomem docelowym na 2025 rok wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) jest poziom poniżej 40 proc., a zwrot na kapitale ROE wyniesie około 14 proc. - podał bank w prezentacji.

Łączna liczba ugód zawartych przez mBank ze swoimi klientami w sprawie kredytów hipotecznych w CHF wzrosła do 10,8 tys. - podał bank w prezentacji.

Grupa Energa miała po trzech kwartałach 2023 roku 3,36 mld zł zysku EBITDA, co oznacza wzrost o 8 proc. rdr - podała spółka. W samym trzecim kwartale EBITDA spadła o 30 proc. do 751 mln zł.

Benefit Systems powiększa portfolio klubów własnych o pięć obiektów Calypso Fitness w Warszawie, Katowicach i Bytomiu - podała spółka w komunikacie prasowym. Wartość transakcji została ustalona na 22 mln zł, z czego kwota uiszczona przez Benefit Systems w ramach transakcji pozostałym akcjonariuszom Calypso Fitness sięgnie 13 mln zł.

Serinus Energy otrzymał przedłużenie koncesji Satu Mare w Rumunii - podała spółka w komunikacie.

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł po wrześniu do 31,59 proc. całego rynku wobec 35,73 proc. w analogicznym okresie 2022 roku - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Grupa ZUE szacuje, że w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku przychody ze sprzedaży wzrosły do 900,7 mln zł, a zysk netto wyniósł 10,2 mln zł - podała spółka w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników.

KGL szacuje przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach 2023 r. na ok. 427,1 mln zł, co oznacza spadek o 17 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Rafamet ma umowę z firmą Franz Kaminski Waggonbau-Polska na dostawę tokarki kołowej UFD 140 N - podał Rafamet w komunikacie. Wartość przedmiotu umowy wynosi 6,4 mln zł.

Vercom sprzeda wszystkie posiadane przez siebie udziały w kapitale zakładowym User .com na rzecz SAS Groupe Positive za 5,6 mln USD - podał Vercom w komunikacie.

Talex ma umowę z Toyota Motor Poland Company Limited na świadczenie usług informatycznych - poinformował Talex w komunikacie. Szacowana wartość netto zamówienia na usługi w okresie 5 lat wynosi 8,92 mln zł.

Akcjonariusze Capital Partners zdecydują o nabyciu nie więcej niż 1 mln w pełni opłaconych akcji w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego - wynika z projektów uchwał NWZ zaplanowanego na 28 listopada. Cena za jedną nabywaną akcję wyniesie 4,30 zł.

Patentus zawarł z PGG umowę na dostawę nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego. Wartość umowy wynosi 9,8 mln zł netto - poinformował Patentus w komunikacie.

Develia kupiła nieruchomość we Wrocławiu przy ul. Traugutta o powierzchni 0,2405 ha. Całkowita cena została określona na kwotę 7 mln zł, powiększoną o podatek od towarów i usług - podała Develia w komunikacie. Spółka zamierza zrealizować na kupionej działce projekt inwestycyjny na 83 lokale.=================================

