Skrót wiadomości ze spółek giełdowych z 21 listopada

Przeczytaj o zyskach i stratach takich spółek jak: CD Projekt, JSW, KGHM, Enea, PKP Cargo, czy Asseco.

Getin Holding spodziewa się, że w grudniu wyjaśni się, czy dojdzie do sprzedaży biznesu ukraińskiego - poinformował prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek.Zarząd Grupy Azoty Police zdecydowało o przesunięciu na 9 grudnia terminu zakończenia zapisów w prowadzonej Ofercie Publicznej akcji z Prawem Poboru. Powodem są informacje o przedłużających się procesach decyzyjnych po stronie głównych akcjonariuszy spółki.Polski Holding Nieruchomości po trzech kw. 2019 r. zwiększył zysk netto o 15 proc., do 43,8 mln zł - podała spółka w komunikacie. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewali się 45,75 mln zł zysku netto. Grupa prowadzi prace budowlane dla 5 projektów i przygotowuje rozpoczęcie kolejnych.Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w trzecim kwartale 2019 roku 152,9 mln zł wobec 347 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 141,4 mln zł zysku.Grupa PKP Cargo spodziewa się górki przewozu kruszyw w połowie 2020 roku - poinformował na spotkaniu z dziennikarzami prezes spółki Czesław Warsewicz.Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali kolejne trzy osoby w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działaniu grupy GetBack - podało CBA w komunikacie. Wśród zatrzymanych jest były członek zarządu GetBack oraz były wiceprezes i prokurent Trigon TFI.Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Copernicus Capital TFI kary pieniężne w łącznej wysokości 3,5 mln zł za naruszenie m. in. przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi - poinformowała komisja w komunikacie.Asseco Poland liczy na poprawę wyników segmentu administracji publicznej w Polsce w 2020 roku ze względu na umowy podpisane w bieżącym roku - podali przedstawiciele grupy, dodając, że portfel zamówień w Polsce na przyszły rok jest o 7 proc. wyższy rdr. W czwartym kwartale grupa liczy na utrzymanie lub wzrost rentowności oraz dalszą zwyżkę wskaźnika konwersji gotówki.ECC Games podpisał list intencyjny z 505 Games w sprawie woli zawarcia umowy na wydanie gry Drift20 na komputery PC, konsole do gier oraz na urządzenia mobilne - podała spółka w komunikacie. ECC Games zawarło także porozumienie z PlayWay, zgodnie z którym w przypadku zawarcia umowy z 505 Games rozwiązana zostanie dotychczasowa umowa łącząca ECC Games z PlayWay.MMR Invest nabył w wezwaniu 275.118 akcji Arcusa - podała spółka w komunikacie. Po zawarciu transakcji MMR Invest posiada łącznie 5.075.118 akcji spółki, stanowiących 69,33 proc. kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ.Grupa Ipopema Securities miała w III kw. 2019 roku 846 tys. zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 2,5 mln zł straty netto rok wcześniej - wynika z raportu kwartalnego spółki.Elemental Holding miał w trzecim kwartale 2019 r. 4,6 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom j.d., w porównaniu do 7,9 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 19,8 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. wyniosła 17,5 mln zł - wynika z raportu kwartalnego spółki.