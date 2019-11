Skrót wiadomości ze spółek giełdowych z 22 listopada

Spółki omówione w komunikacie to m.in.: KGHM, CD Projekt, JSW, Getin Noble Bank, Elemental Holding, Ronson Development, czy Tauron Wydobycie.

- Sanwil Holding ogłosił ofertę skupu do 700 tys. akcji własnych, które stanowią do 4,19 proc. ogólnej liczby akcji, po cenie 0,90 zł za akcję - poinformowała spółka w komunikacie.- "Sniper Ghost Warrior Contracts", nowa gra CI Games, otrzymała średnią ocen na poziomie 73 pkt. na portalu Opencritic oraz 71 pkt. na portalu Metacritic. Prezes CI Games Marek Tymiński pozytywnie ocenia odbiór gry przez media branżowe.- Elektrobudowa szacuje, że w trzecim kwartale 2019 roku jej skonsolidowana strata netto wyniosła 8,9 mln zł, a narastająco po trzech kwartałach strata sięga 119,2 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Jednocześnie spółka obniżyła jednostkowe szacunki wyników na 2019 rok i odwołała założone szacunki na 2020 rok.- XTPL zawarło porozumienie (Memorandum of Understanding) z firmą HPK Inc. - dostawcą urządzeń do naprawy defektów w wyświetlaczach dla koreańskiego koncernu LG - podało XTPL w komunikacie. Intencją stron jest nawiązanie współpracy i podpisanie umowy licencyjnej.- Ronson Development uruchomił przedsprzedaż 250 lokali w ramach drugiego etapu osiedla Ursus Centralny w Warszawie - poinformował deweloper w komunikacie prasowym.- Apator zdecydował o zamiarze relokacji działalności produkcyjnej spółki Apator Powogaz, a następnie sprzedaży jej obecnej siedziby - podała spółka w komunikacie. Relokacja planowana jest na połowę 2021 r., a nowa fabryka będzie znajdować się na obrzeżach miasta Poznań.- Finergis Investments nabył w wezwaniu 17.254.934 akcje Ergisu - podał pośredniczący w wezwaniu DM mBanku.- Rafamet podpisał z PKP Intercity Remtrak 6 umów na dostawę maszyn produkcyjnych do naprawy zestawów kołowych o łącznej wartości 17,94 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.- Łączny zysk netto dziewięciu banków notowanych na GPW w trzecim kwartale 2019 roku wyniósł 3,62 mld zł i był zbliżony do oczekiwań rynku. Wyniki większości banków obciążyły dodatkowe rezerwy na zwrot opłat za kredyty konsumpcyjne spłacone przed terminem, które wyniosły łącznie około 300 mln zł.- Kopalnie spółki Tauron Wydobycie uruchamiają trzy nowe ściany wydobywcze; program naprawczy tej firmy "powoli przynosi małe, ale pewne efekty" - ocenił w piątek wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda. Nie chciał przesądzać, czy spółkę czekają zmiany strukturalne.- Katowicki Węglokoks, będący największym akcjonariuszem Polskiej Grupy Górniczej (PGG), rozmawia z władzami tej spółki o możliwości konsolidacji polityki handlowej, m.in. wspólnych działań dotyczących eksportu i - w razie potrzeby - importu węgla.- Akcjonariusze GetBacku podejmą 19 grudnia decyzję w sprawie dalszego istnienia spółki - podał GetBack w projektach uchwał na WZ akcjonariuszy.- Skonsolidowana strata netto Trakcji po 9 miesiącach wyniosła 80,9 mln zł - podała spółka szacunkowe dane w komunikacie.- Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty zmniejszył zaangażowanie w akcjonariat Libetu i posiada 2.429.635 akcji spółki, stanowiących 4,86 proc. udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ - podał Libet w komunikacie.