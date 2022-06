Skrypka: Ukrainie potrzebna jest infrastruktura energetyczna łącząca ją z Polską

Łączniki między Polską i Ukrainą pozwoliłby zaopatrywać ukraińskie rafinerie w ropę naftową z Gdańska oraz w produkty ropopochodne. Konieczna jest także infrastruktura do przesyłu gazu i prądu – stwierdził we wtorek dyrektor Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego "Sarmatia" Sergiy Skrypka.

We wtorek podczas XIX Międzynarodowej Konferencji Nafta i Gaz dyrektor Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego "Sarmatia" Sergiy Skrypka powiedział, że istotne jest stworzenie infrastruktury przesyłowej, która połączy Ukrainę i Polskę. Chodzi o wymianę dostaw ropy naftowe, produktów ropochodnych, energii elektrycznej i gazu.

MPR Sarmatia zostało powołane w 2004 roku przez polską spółkę PERN oraz ukraińską spółkę Ukrtransnafta w celu przygotowania i realizacji projektu Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej oraz budowy jego części integralnej: rurociągu naftowego z ukraińskich Brodów do polskiego Adamowa. W kwietniu 2018 r. zaktualizowano studium wykonalności projektu.

"Od 20 lat planujemy projekt ropociągu naftowego, który po wybudowaniu pozwoli połączyć polski i ukraiński system transportu ropy naftowej. Z jednej strony umożliwi transport Kaspijskiej ropy do Polski i krajów europejskich z drugiej strony, w związku z tym, że planowany jest jako ropociąg rewersyjny, w sytuacjach kryzysowych pozwoli przesyłać ropę naftową z regionu Morza Bałtyckiego do Ukrainy i innych krajów europejskich" - powiedział Sergiy Skrypka podczas debaty.

"Po 24 lutego br. obudziliśmy się w nowym świecie ( po agresji Rosji na Ukrainę - PAP). Przed nami stoją wyzwania uniezależnienia się od dostaw surowców strategicznych z Rosji" - stwierdził Skrypka.

Jego zdaniem, żeby podołać temu wyzwaniu potrzebne jest nie tylko znalezienie nowych dostawców ropy naftowej, ale też posiadanie odpowiedniej infrastruktury, która pozwoli ją dostarczać.

"Mamy problem nie tylko na Ukrainie, częściowo w Polsce, ale w mniejszym stopniu, bo Polska jest bardzo dobrze przygotowana na sytuacje kryzysowe. Ta infrastruktura (PAP - do przesyłu ropy) ma też wąskie gardła. Bez zdejmowania tych wąskich gardeł nie uda się uniezależnić od ropy z Rosji. Patrzmy np. na Węgry, które sprzeciwiają się dość mocno embargu na rosyjską ropę i można tu szukać podtekstu politycznego, ale oprócz tego jest podstawa zupełnie techniczna. Węgrzy nie mają technicznej możliwości zaopatrzenia swoich rafinerii i należącej do nich rafinerii na Słowacji w inną ropę niż rosyjska. Jest jedna droga, ale przepustowość jej jest niewystarczająca" - zwrócił uwagę Sergiy Skrypka.

Według niego Plan REPowerEU, który został przyjęty przez Unię Europejską wskazuje punktowo inwestycje w niektóre elementy infrastruktury technicznej m.in. ropociąg Adria. Adria to ropociąg, którym można sprowadzać ropę naftową z terminalu naftowego Omišalju w Chorwacji. Adria na Węgrzech ma obecnie zbyt małą przepustowość, by w pełni zaspokoić potrzeby obu rafinerii należących do węgierskiego koncernu MOL w Bratysławie na Słowacji i Budapeszcie.

Skrypka zaznaczył, że ropociąg (Brody-Gdańsk) jest elementem, który pozwoli uniezależnić się od dostaw ropy naftowej z Rosji i uniknąć sytuacji kryzysowych nie tylko Polsce i Ukrainie, ale także innym krajom.

"W związku z tym, że porty morskie na Morzu Czarnym są zablokowane, Ukraina nie ma możliwości dostaw ropy naftowej do swoich rafinerii. Obecna infrastruktura na to nie pozwala. Jeżeli istniałby łącznik między Polską, a Ukrainą to ropa naftowa z Naftoportu w Gdańsku byłaby dostarczana do rafinerii na Ukrainie" - podkreślił Skrypka. Dodaał, że wierzy, że projekt magistrali "wróci do łask" i otrzyma niezbędne wsparcie zarówno ze strony rządu polskiego i władz Ukrainy.

Zaznaczył również, że niezbędne jest też zbudowanie dodatkowej infrastruktury między Polską i Ukrainą, która pozwoli na wymianę dostawy gazu, dostaw energii elektrycznej oraz infrastruktury, która w sytuacjach krytycznych pozwoli dostarczyć produkty ropopochodne na Ukrainę.

