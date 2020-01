Skurczył się rynek leasingu w Polsce

Rynek leasingu w Polsce w 2019 r. skurczył się ok. 5 proc. rok do roku - szacuje główny ekonomista Europejskiego Funduszu Leasingowego Marcin Nieplowicz. Dodaje, że 2020 rok przyniesie odbicie, jednak prognozowana dynamika w wysokości 6,2 proc. będzie istotnie poniżej uzyskanej w latach 2013-2018.

Koniec 2019 roku na rynku leasingu stał pod znakiem istotnych spadków finansowania pojazdów i dotyczyło to zarówno pojazdów lekkich, jak i ciężarowych. "Szacujemy, że ujemna dynamika finansowania aut osobowych i dostawczych przekroczy 20 proc. rok do roku, co będzie głównie wynikało z bardzo wysokiej bazy ub. roku" - wskazał ekonomista.

Jak wyjaśnił, zmiany fiskalne w leasingu na samochody osobowe, które weszły w życie w ub. roku, przyśpieszyły zakupy przedsiębiorców z 2019 roku na IV końcówkę 2018 roku. Górny limit wydatków na raty leasingowe, które mogą być rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów, spowodował, że przedsiębiorcy ruszyli do salonów, aby leasingowane auta (głównie z segmentu premium) rozliczać jeszcze według "starych", bardziej korzystnych przepisów. "W efekcie, końcówka 2018 r. przyniosła boom na finansowanie aut osobowych, a dynamika leasingu w tym segmencie wyniosła w ostatnim kwartale 2018 r. prawie 58 proc. rok do roku" - zaznaczył.

Nieplowicz wskazał, że sektor finansowania pojazdów ciężarowych pozostaje wciąż pod presją wdrażanych przez Unię Europejską zmian prawnych, które są niekorzystne dla polskich firm transportowych (przepisy o Pakiecie Mobilności oraz o pracownikach delegowanych). Według niego, przekładają się one na istotne obniżenie nastrojów firm transportowych i ograniczenie inwestycji. "Szacujemy, że w związku z tym dynamika finansowania pojazdów ciężkich pozostanie ujemna i w IV kw. 2019 spadki przekroczą 8 proc. rok do roku.



Ekspert zwrócił uwagę, że na wyraźnym plusie pozostanie natomiast sektor finansowania maszyn (ok. 9 proc. wzrostu). Jego zdaniem to odzwierciedla bardzo dobre wyniki produkcji przemysłowej, solidny wzrost gospodarczy oparty o popyt krajowy oraz wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w polskich firmach.

Prognozowany przez EFL scenariusz zakłada, że 2020 rok przyniesie odbicie na rynku leasingu, jednak prognozowana dynamika w wysokości 6,2 proc. będzie istotnie poniżej uzyskanej w latach 2013-2018. Wskazano, że szacowany wzrost finansowania pojazdów lekkich wyniesie +7,6 proc., maszyn o 6,7 proc., natomiast wynik finansowania sektora transportu ciężkiego będzie pod presją niekorzystnych zmian prawnych wdrażanych przez UE oraz wciąż niskiego wzrostu gospodarczego w strefie euro.

Według Nieplowicza, dalszy rozwój rynku leasingu będzie bazował na stosunkowo wysokim popycie krajowym, z wciąż mocnymi wydatkami konsumpcyjnymi. "Jednocześnie, bazowym wariantem pozostaje uniknięcie recesji gospodarczej w Eurolandzie, co pozytywnie przełoży się na sektor leasingowy" - dodał.

Europejski Fundusz Leasingowy powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole.