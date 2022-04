Skutki wojny w Ukrainie będziemy odczuwać latami

Agresja Rosji na Ukrainę będzie miała rujnujące skutki dla ukraińskiej gospodarki. Ale i dla polskiej. Wojna tuż za wschodnią granicą nie jest obojętna także dla naszej gospodarki. Polski Instytut Ekonomiczny oszacował możliwe konsekwencje obecnego konfliktu.

– Dostawy ze Wschodu będą trudne do zastąpienia – ocenia PIE. Ukraina jest też ważnym dostawcą olejów roślinnych, półproduktów do produkcji pasz, miodu oraz niektórych półproduktów z drewna.Dotkliwe mogą być tez skutki pośrednie – np. wiele polskich firm jest poddostawcami przemysłu motoryzacyjnego (przede wszystkim niemieckiego). Branża tymczasem już od kilku miesięcy przeżywa turbulencje związane z kryzysem na rynku półprzewodników, a wojna w Ukrainie jedynie te problemy pogłębi.Ukraina odpowiada za ok. 40 proc. światowej produkcji neonu, gazu wykorzystywanego w procesie produkcyjnym półprzewodników. W przypadku Stanów Zjednoczonych zależność od dostaw z Ukrainy mogła sięgać nawet 90 proc. Nasz wschodni sąsiad ma również 3,6-proc. udział w światowym rynku wiązek przewodów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego.- Może się to wydawać mało, jednakże uzależnienie europejskiego przemysłu motoryzacyjnego od dostaw z Ukrainy było dużo większe. Wstrzymanie dostaw tych komponentów wymusiło zatrzymanie produkcji w fabrykach samochodów w Europie, w tym w Polsce – konkludują analitycy Instytutu.Są wreszcie uchodźcy – na dziś 2,5 mln. Z jednej strony to konieczność dodatkowych wydatków na wszelkiego rodzaju świadczenia socjalne, z drugiej zaś możliwy potężny zastrzyk energii dla polskiego rynku pracy. - Jak pokazuje przykład Niemiec, napływ uchodźców może spowodować pozytywny efekt gospodarczy dzięki odmłodzeniu struktury demograficznej oraz wzrostowi liczby osób aktywnych zawodowo. Do Niemiec w latach 2014-2019 napłynęło 1,2 mln uchodźców z Syrii, co stanowiło 2 proc. populacji kraju. O ile jednak bezpośrednie koszty związane z przyjęciem uchodźców wyniosły 0,4 niemieckiego PKB, to ostateczny bilans zysków i strat na zagregowane PKB kraju był pozytywny i wyniósł 0,3 proc. PKB – zwraca uwagę PIE.O ile dla Polski (ale też innych krajów europejskich) wpływ wojny będzie z pewnością mocno odczuwalny, to dla ukraińskiej gospodarki będzie on iście rujnujący. Zdaniem PIE obecna rosyjska agresja oznacza dla tego kraju potężną recesją. Analitycy zwracają uwagę, że już teraz walki toczą się w regionach odpowiadających za ponad 55 proc. Straty w PKB w 2022 r. mogą sięgnąć nawet 100 mld dolarów. Nawet zachowawczy w swoich prognozach Międzynarodowy Fundusz Walutowy wskazuje, że zagrożone jest 35 proc. ukraińskiego PKB. A pamiętajmy, że nie wiemy jak długo potrwa wojna i jak duży zasięg terytorialny będzie miała – nie wiemy np. czy nie zostanie odcięta od morza, co byłby rujnujące dla handlu zagranicznego.Na dziś wiadomo, że co najmniej połowa ukraińskich firm wstrzymała działalność, a pozostałe funkcjonują znacznie poniżej swojego potencjału. Skoro firmy nie działają, to naturalną konsekwencją jest problem z pozyskaniem wpływów budżetowych. Według zgrubnych szacunków spadły one już siedmiokrotnie.- Z uwagi na bezprecedensową skalę strat wywołanych rosyjską inwazją, dotacje i pożyczki dla Ukrainy muszą przekroczyć wydatki z lat 2014-2015. Istotne będzie też rozszerzenie unijnego European Fund for Sustainable Development, którego celem jest zapewnienie gwarancji oraz dostarczanie grantów oraz pożyczek europejskim podmiotom, które będą inwestować poza UE. Z uwagi na bliskość geograficzną, cywilizacyjną i kulturową, a także coraz bardziej aktywne w ostatnich latach uczestnictwo w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w ramach NATO, rola Polski w inicjowaniu i opracowywaniu szczegółów planu odbudowy, kierunków alokacji funduszy i identyfikacji potrzeb pomocy pozafinansowej będzie szczególnie istotna – podsumowuje Piotr Arak, dyrektor PIE.