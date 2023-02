Skuza: finanse publiczne w dobrej sytuacji

Sytuacja finansów publicznych w Polsce jest stabilna i są one zarządzane transparentnie - ocenia wiceminister finansów Sebastian Skuza. Jak dodaje, w 2023 r. polityka budżetowa będzie priorytetowo traktować wydatki inwestycyjne, w szczególności związane z obronnością.

Jak przypomniał Skuza, w informacji przesłanej PAP przez Ministerstwo Finansów, zgodnie z prognozami przyjętymi do ustawy budżetowej na 2023 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zaplanowany jest na poziomie 4,5 proc. PKB. Deficyt na tym poziomie będzie przede wszystkim wynikiem znacznego zwiększenia wydatków na cele militarne oraz kosztów wsparcia firm i gospodarstw domowych w obliczu kryzysu energetycznego = podkreślił wiceminister.

Jak dodał, "w 2023 r. prowadzić będziemy politykę budżetową przy priorytetowym traktowaniu wydatków inwestycyjnych, w szczególności związanych z obronnością". Według niego, wyrazem takiej polityki są zmiany czasowe w zakresie stabilizującej reguły wydatkowej, polegające na wyłączeniu w roku 2023 wydatków o charakterze inwestycyjnym spod stabilizującej reguły wydatkowej.

"Oznacza to, że wydatki jednostek objętych stabilizującą regułą wydatkową o charakterze inwestycyjnym nie będą uwzględniane w kwocie i limicie wynikającym z tej reguły. Mechanizm taki pozwoli dać potrzebny gospodarce impuls rozwojowy, szczególnie istotny w fazie spowolnienia" - wskazał wiceminister.

Jak przypomniał, od 2016 r. wzrost długu publicznego Polski w relacji do PKB - według metodyki unijnej - miał miejsce jedynie w roku 2020, tj. roku wybuchu pandemii. Według definicji UE dług publiczny spadł z 54,5 proc. w 2016 r. do 45,7 proc. w 2019 r., następnie wzrósł do 57,2 proc. w 2020 r. i ponownie spadł do 53,8 proc. w 2021 r. - zaznaczył Skuza.

Podkreślił, że w 2021 r. dług publiczny Polski w relacji do PKB był istotnie niższy niż średnia w U, która wynosi 89,4 proc., oraz w strefie euro - 97,2 proc. Polska jest jednym z 13 na 27 państw UE z długiem poniżej wartości referencyjnej 60 proc. PKB - zaznaczył wiceminister, dodając, że rok 2022 okazał się kolejnym rokiem ze spadkiem długu publicznego w relacji do PKB. Na koniec III kwartału dług według definicji UE wyniósł 50,3 proc. i był tym samym niższy od poziomu osiągniętego w 2015 r. - wskazał Skuza.

Zapewnił jednocześnie, że Ministerstwo Finansów prowadzi politykę pełnej transparentności, a zjawisko ukrytego długu ukrytego nie istnieje. "Dane dotyczące zadłużenia całego sektora instytucji rządowych i samorządowych - w tym funduszy utworzonych w BGK i PFR, są na bieżąco publikowane i przekazywane Eurostatowi. Informowaniu opinii publicznej o stanie finansów publicznych służy między innymi publikacja danych dotyczących stanu finansów publicznych są co kwartał publikowane na stronie Ministerstwa Finansów" - podkreślił Skuza. Wiceminister przypomniał, że co miesiąc na stronie MF publikowane są dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE publikowane zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy. Jak dodał, szczegółowe dane dotyczące dochodów i wydatków finansów publicznych, uwzględniające wydatki funduszy pozabudżetowych - np. Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 są publikowane przez Eurostat.

