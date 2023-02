Skuza: na koniec lutego sfinansowane 61 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych budżetu

Na koniec lutego stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto budżetu państwa wynosi ok. 61 proc., a stan środków na rachunkach budżetowych ok. 112 mld zł – poinformował we wtorek wiceminister finansów Sebastian Skuza, cytowany w komunikacie MF.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Na koniec lutego stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto budżetu państwa wynosi ok. 61 proc., a stan środków na rachunkach budżetowych ok. 112 mld zł" - poinformował, cytowany w komunikacie Ministerstwa Finansów, wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Zapowiedział, że w marcu planowany jest przetarg zamiany i przetarg sprzedaży obligacji. Nie jest planowana sprzedaż bonów skarbowych.

"W styczniu zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym spadło o 11,0 mld zł. Zadłużenie wobec banków krajowych spadło o 12,3 mld zł, przy wzroście zaangażowania krajowych inwestorów pozabankowych o 1,1 mld zł i praktycznie niezmienionym zaangażowaniu inwestorów zagranicznych" - dodał Skuza.

Dowiedz się jak polskie, innowacyjne firmy mogą wydać 13,5 mld euro

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl