Skuza: w 2022 r. żaden samorząd nie będzie miał mniejszych dochodów niż prognozował

W 2022 r. żaden samorząd nie będzie miał mniejszych dochodów niż sam sobie prognozował, a w kolejnych latach dochody samorządowe będą wyższe niż wynika to z prognoz samorządów – poinformował PAP wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Jak podała w piątek Kancelaria Prezydenta RP, prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy zmieniającej zasady ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

"Podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza korzystne rozwiązania dla finansów samorządów. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom żaden samorząd nie będzie miał mniejszych dochodów, niż sam prognozował przed ogłoszeniem programu Polski Ład. Żaden samorząd nie straci na Polskim Ładzie dzięki gwarancji stabilnych dochodów" - podkreślił wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Przypomniał, że dzięki dobrej sytuacji budżetowej jeszcze w tym roku samorządy otrzymają dodatkowo z budżetu państwa 8 mld zł. Podział środków nastąpi przy użyciu algorytmu, opartego na obiektywnych danych.

"Pieniądze te samorządy będą mogły wydać w tym lub przyszłym roku, zgodnie ze swoimi potrzebami. Przekazaliśmy już wszystkim samorządom informacje, jakie będą miały dochody w 2022 r. Informacje te są dostępne też na stronie internetowej naszego resortu. Poza tym samorządy dostaną z budżetu państwa dodatkowe 4 mld zł subwencji, z przeznaczeniem na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną" - poinformował Sebastian Skuza.

Dodał, że w 2022 r., po wprowadzeniu Polskiego Ładu oraz rozwiązań stabilizujących i wzmacniających finanse JST, samorządy osiągną dochody z tytułu PIT, CIT i subwencji ogólnej na poziomie ok. 149 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 10,3 proc. od dochodów prognozowanych przez same JST w wieloletnich prognozach finansowych, sporządzonych przed ogłoszeniem Polskiego Ładu.

"Nowe rozwiązania zapewnią także bezpieczeństwo finansowe samorządów w kolejnych latach. W wyniku rozwoju gospodarczego dochody JST będą systematycznie rosły. Jeśli jednak dochody z PIT i CIT w danym roku spadną poniżej ustalonego poziomu (tzw. poziom referencyjny), samorządy otrzymają dodatkowe pieniądze w ramach subwencji rozwojowej. Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla JST, ponieważ zapewnia bardziej równomierne zasilenie budżetów w odróżnieniu od rozwiązania polegającego na zwiększonych udziałach w PIT" - stwierdził wiceminister finansów.

Ocenił, że subwencja rozwojowa będzie szczególnie korzystna m.in. dla mniej zamożnych samorządów, małych gmin wiejskich, co zapewni realizację idei zrównoważonego rozwoju Polski.

"Oznacza to, że w 2022 r. żaden samorząd nie będzie miał mniejszych dochodów niż sam sobie prognozował, a w kolejnych latach dochody samorządowe będą wyższe niż wynika to z prognoz samorządów. Mechanizm korekcyjno-wyrównawczy zostanie oparty na bieżących wpływach z PIT i CIT, a nie jak do tej pory - na dochodach historycznych sprzed 2 lat. To pozwoli na lepsze dopasowanie wysokości subwencji i wpłat +Janosikowego+ do aktualnej sytuacji finansowej" - zaznaczył Skuza.

Wiceminister wskazał, że nowa część subwencji ogólnej, tzw. część rozwojowa, zapewni stałe wsparcie JST w obszarze inwestycyjnym. Zwrócił uwagę, że o przeznaczeniu środków tej subwencji będzie decydować JST, wiec jeśli pojawi się taka konieczność, ta część subwencji będzie mogła zostać przeznaczona także na cele bieżące.

"Zasady ustalania kwoty tej subwencji i jej podział pomiędzy poszczególne jednostki, będą oparte na obiektywnym algorytmie. Szczegółowy algorytm podziału będzie uwzględniał kluczowe parametry, takie jak poziom wydatków majątkowych JST oraz liczba mieszkańców. Kwota subwencji rozwojowej będzie ustalana wskaźnikiem średniookresowej dynamiki wartości PKB w cenach bieżących. Tym samym, poprzez zasady kształtowania wysokości subwencji rozwojowej (ale też i kwoty referencyjnej) po raz pierwszy w systemie dochodów JST będzie uwzględniony nie tylko wzrost gospodarczy, ale także inflacja" - stwierdził Sebastian Skuza.

W jego opinii dzięki nowelizacji ustawy zarządzanie budżetami JST będzie uelastycznione poprzez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych. Wskazał, że nowe przepisy przewidują, w szczególności czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu a także zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań.

"Niezależnie od zmian systemowych kontynuujemy działania wspierające inwestycje samorządowe. Uruchomiliśmy Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który oferuje bezzwrotne wysokie dofinansowanie inwestycji JST - promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość wsparcia to od 80 proc. do 95 proc. wartości zadania (w zależności od obszaru). Na ten cel przewidzieliśmy 20 mld zł" - zaznaczył wiceminister finansów.

Dodał także, że proponowane zmiany ułatwią samorządom planowanie i realizację ich budżetów, a także zapewnią stały dopływ pieniędzy na inwestycje odpowiadające potrzebom wspólnot lokalnych, m.in. budowę dróg czy wydatki na oświatę.

