Skyline Investment bez problemów płynnościowych. Nowe akcje w przygotowaniu

Skyline Investment, polska grupa inwestycyjna specjalizująca się w inwestycjach typu Private Equity i Venture Capital oraz w doradztwie finansowym, opublikowała wyniki za 2021 rok.

Przychody ze sprzedaży w ubiegłym roku grupie przyniosły 277 tys. zł wobec 78 tys. zł w 2020 roku. Za to zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej za 2021 rok to 3 mln 688 tys. zł. Rok wcześniej było to 2 mln 571 tys. zł.

Spółka poinformowała, że pomimo narastającej pandemii COVID-19 udało się jej na początku 2021 roku zrealizować sprzedaż spółki Nurtos, której jedynym i niezwykle istotnym składnikiem majątku był teren inwestycyjny położny w niezwykle atrakcyjnym miejscu w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej.

- Transakcja ta, wraz z towarzyszącą jej kilka tygodni później kompensatą zobowiązań, umożliwiła spłacenie praktycznie wszystkich zobowiązań Skyline Investment SA. Pozwoliła również na uruchomienie odkładanego od dawna procesu zbycia kolejnych aktywów nieruchomościowych, należących do Skyline Development sp. z o.o., a także na spokojne prowadzenie, mimo pandemii i ograniczenia kontaktów bezpośrednich, dalszych prac nad reaktywacją działalności doradczej w spółkach córkach Skyline Investment SA - napisał w liście do akcjonariuszy Jerzy Rey, prezes zarządu.

2021 rok upłynął w grupie również na porządkowaniu struktury właścicielskiej oraz na kończeniu „wszelkich sporów między akcjonariuszami”.

Obecnie Skyline Investment kontynuuje działania mające na celu dopuszczenie kolejnych serii akcji do obrotu publicznego na Giełdzie Papierów Wartościowych.

- Ponadto doprowadziliśmy do zbycia wszystkich podmiotów, poza ostatnią spółką portfelową, ze wspólnego z PFR Ventures Funduszu Skyline Venture, jak również przygotowujemy posiadane aktywa nieruchomościowe do deinwestycji. Kolejne działania deinwestycyjne są w toku i powinny zakończyć się w 2022 roku - dodał w liście do akcjonariuszy prezes Jerzy Rey.

Skyline Investment w publikowanym raporcie zapewnia, że po raz pierwszy od wielu lat spółka nie borykała się bieżącymi problemami płynnościowymi.

Skyline Investment debiutowała na GPW w 2008 roku.

