Słaba końcówka sesji na Wall Street, Dow i S&P 500 zeszły pod kreskę

Przez większą część poniedziałkowej sesji akcje na Wall Street zyskiwały, ale w ostatniej godzinie handlu do głosu doszli sprzedający, którzy sprowadzili indeksy Dow Jones i S&P 500 pod kreskę. Inwestorzy analizują raporty finansowe spółek za drugi kwartał, a także najnowsze dane makro.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,28 proc., do 34.838,16 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł 0,18 proc., do 4.387,16 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł 0,06 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.681,07 pkt.

"Rynki mają trudniejszy czas, gdyż inwestorzy rozglądają się za nowym czynnikiem sprzyjającym wzrostom" - uważa Tony Dwyer z Canaccord Genuity.

UBS ocenia, że obecny rajd na rynku akcji jest uzasadniony i będzie kontynuowany.

"Uważamy, że trend zwyżkowy z racji ponownego otwarcia i ożywienia jest na dobrej drodze i nadal obserwujemy wzrosty dla akcji. Jednak widzimy największy wzrost w cyklicznych częściach rynku, w tym w energetyce, finansach i japońskich akcjach" - Mark Haefele, dyrektor ds. inwestycji globalnego zarządzania majątkiem w UBS.

Uwaga inwestorów koncentruje się też na spadających rentownościach obligacji skarbowych.

Kathy Jones, główny strateg rynków długu w Charles Schwab, uważa, że obawy o spowolnienie gospodarcze i variant Delta koronawirusa mogą stać za ostatnimi spadkami rentowności amerykańskich obligacji skarbowych.

"Myślę, że cały świat spodziewa się wzrostu rentowności obligacji i być może właśnie dlatego one nie rosną" - powiedziała Kathy Jones.

Ze spółek w poniedziałek ponad 3 proc. zyskały akcje producenta samochodów elektrycznych Tesla.

Akcje Moderny rosły 1 proc., a Pfizer szedł w górę o 1,5 proc. Amerykańskie koncerny Pfizer i Moderna podnoszą ceny szczepionek przeciw Covid-19 w najnowszym kontrakcie zawartym z Unią Europejską, częściowo dzięki skutkom ubocznym szczepionek opracowanych przez konkurencyjne firmy farmaceutyczne - podał w niedzielę "Financial Times".

Square zyskał kilka proc., gdyż firma zajmująca się płatnościami cyfrowymi zgodziła się kupić australijski Afterpay za około 29 mld USD w akcjach, co stanowi około 30 proc. premii dla akcjonariuszy Afterpay.

Akcje Ubera rosły ponad 1 proc. Gordon Haskett Research Advisors ustalił rekomendację dla akcji spółki na "kupuj".

Według FactSet Research do tej pory 88 proc. spółek z indeksu S&P 500, które opublikowało raporty finansowe za II kw. przekroczyło prognozy dotyczące EPS. FactSet podał, że S&P 500 jest na dobrej drodze do odnotowania wzrostu zysków o 85,1 proc., co byłoby najlepszym wskaźnikiem wzrostu od 2009 roku.

