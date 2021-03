Słabe banki mogą być dla Polski niebezpieczne

- Szacujemy, iż potrzeby pożyczkowe polskiego sektora publicznego brutto na działania osłonowe w 2020 r. wyniosły ok. 400 mld zł (wydatki budżetu centralnego, programy PFR i BGK), z czego polskie banki sfinansowały aż ¾ tej kwoty - mówi w rozmowie z WNP.PL Michał H. Mrożek, wiceprezes ING Banku Śląskiego.

Bilanse banków „puchną” coraz bardziej od depozytów po stronie pasywnej – m.in. depozytów ze środków pomocowych pochodzących z tarcz osłonowych dla przedsiębiorstw, które są naszymi klientami.A patrząc z innej perspektywy: rosną aktywa o relatywnie niskiej rentowności, czyli państwowe obligacje, w które inwestują banki; nie finansują dziś one zatem inwestycji, rozwoju, ale bardziej doraźne programy pomocowe.Sumując - mechanizmy jak najbardziej zasadne na początku pandemii, kontynuowane w dłuższym okresie, wywierają negatywny wpływ na kondycję sektora bankowego.- Tak, nie jest to łatwy balans. NBP wyróżnił się największym programem skupu państwowych obligacji wśród wszystkich tzw. rynków wschodzących – szacujemy, że aż na poziomie 5-6 proc. polskiego PKB. Jeśli do tego dodać politykę wobec stóp, to na pewno narodowy bank wydatnie ułatwił działania osłonowe państwa.Jako się rzekło, w 2020 r. polityka naszego banku centralnego wobec stóp procentowych skutkowała rosnącą pulą obligacji rządowych w portfelach banków. W aktualnych warunkach makroekonomicznych i na krótką metę przełożyło się to na w miarę bezpieczne wyniki sektora bankowego, ale…Brak przewidywalności i niepewność co do poziomu stóp w przyszłości, ich niski poziom od dłuższego czasu oddziałuje jednak nie tylko na strategię i kondycję banków, ale i na realne dochody oszczędzających, depozytariuszy. A to może potencjalnie kreować nowe ryzyka – np. podejmowanie ryzykownych inwestycji czy nawet powstawanie baniek spekulacyjnych.- Misją każdego banku jest efektywne wspieranie rozwoju swoich klientów, co buduje pozycję rynkową, kształtuje wyniki finansowe, ale również skutkuje bardzo wyraźnym wsparciem dla całej gospodarki.Działalność, do której nawiązuje pan Stefan Kawalec, pozostaje elementem tej układanki. To, z czym teraz mamy do czynienia, jest jednak naturalną reakcją banków na aktualny, praktycznie zerowy poziom stóp procentowych oraz jeden z najwyższych w Europie podatków bankowych. Jesteśmy świadkami procesu „wypychania” kredytów korporacyjnych przez nieopodatkowane formy finansowania dłużnego dla programów rządowych (w postaci zakupu emitowanych obligacji).To poszukiwanie - w trudnej rzeczywistości - przez banki produktów zapewniających wyższą w danym momencie marżę niż np. kredyty korporacyjne oraz te lepiej zabezpieczone, jak np. kredyty hipoteczne.- Odróżniłbym casus Idea Banku od strategicznego pytania, jaki chcemy mieć sektor bankowy w Polsce.We wspomnianym przypadku nasz sektor oczekiwał reakcji nadzoru bankowego i funduszu gwarancyjnego. Pewne decyzje były konieczne – m.in. badanie przez zewnętrznego audytora potwierdzało utrzymujący się tam poziomom ujemnych kapitałów. To była tykająca bomba zegarowa!- Jak najbardziej. Ale zakładam, że poza Pekao SA nie było chętnych do przejęcia, czyli de facto do ratowania Idea Banku, a zaproszenie skierowano szerzej - do całego sektora.Co do strategii dalszego modelu rozwoju polskiego rynku czy sektora bankowego… Nadal otwarte, wymagające debaty pozostaje pytanie: ile powinno w nim być miejsca na banki uniwersalne, specjalistyczne i regionalne.Sama koncepcja tzw. „udomawiania” sprowadza się dla mnie do zapewnienia skutecznego, krajowego nadzoru nad sektorem finansowym czy bankowym. Takiego nadzoru, który by kształtował jego bezpieczną, stabilną strukturę (działania makro- i mikroostrożnościowe), ale i uwzględniał też lokalną perspektywę gospodarczą… Tak działają regulatorzy w Stanach Zjednoczonych, Francji czy Niemczech. W Polsce podobnego planu i perspektywy - moim zdaniem - jeszcze nie wypracowano.Jeśli zaś chodzi konkretnie o optymalną strukturę akcjonariatu… Kluczowe dla stabilności sektora bankowego jest - z perspektywy doświadczeń innych krajów (jak np. USA) - zapewnienie efektywnego ładu korporacyjnego (tzw. corporate governance) we wszystkich bankach bez wyjątku.I tu trzeba upatrywać właściwej i głównej odpowiedzi na pytanie, jaka powinna być optymalna struktura własnościowa dla polskich banków.- No, nie do końca… Ale jest sporo pozytywnych modeli, jakie można wybrać w dyskusji o potrzebie udomawiania i budowy czempionów w polskim sektorze bankowym - bez wchodzenia na ścieżkę debaty, czy to powinien być kapitał zagraniczny, czy polski; a jeśli polski - to prywatny czy państwowy.- Po pierwsze: idzie o bardzo niską i wciąż spadającą rentowność sektora bankowego. Bez stosownych zysków banki nie mogą najzwyczajniej budować „bazy kapitałowej”, z której są później w stanie finansować większe projekty, zwłaszcza inwestycyjne.Do tej niskiej rentowności przyczyniają się, o czym już napomknąłem, dodatkowo niskie stopy procentowe oraz - należące do najwyższych w Europie - koszty regulacyjne. Przypomnijmy też, że fundusze własne polskich banków plasują się wśród najniższych na kontynencie (w ujęciu relatywnym).Po drugie: nadal pozostaje też otwarty problem kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, czyli brak systemowego porozumienia. Inicjatywę zaproponowaną przez KNF warto pochwalić, bo jest w duchu właściwej roli regulatora w kształtowaniu rozwiązań strategicznych na bankowym polu. Ale na razie czekamy na - przesunięte na kwiecień - posiedzenie Sądu Najwyższego, który rozważy pytania postawione przed nim w aspekcie rozwiązania problemów tych kredytów. Okres niepewności znowu się tu przedłuża.W sumie polski sektor bankowy - silnik finansowania i rozwoju polskiej gospodarki (dziś nadal istotniejszy niż rynek kapitałowy) - staje się słabszy i słabszy… Co może być szczególnie niebezpieczne i dotkliwe w fazie popandemicznej odbudowy tak dynamicznej w strategicznym horyzoncie i dużej gospodarki, jak polska.- Faktycznie, sygnalizowałem już lakonicznie, że działania osłonowe podjęte przez polski rząd przyczyniły się do tego, że mieliśmy niedużą liczbę bankructw i niewielki tylko wzrost bezrobocia, a to oddziałuje na jakość portfela kredytowego banków.Ale po pierwszej fali problemów gospodarczych i finansowych związanych z pandemią przed nami kolejne wyzwania: jak zamierzamy po pandemii wrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego? I tu taka konstatacja pana ministra już nie wystarczy.- Europejski Bank Centralny podał, że za 2019 rok (za zeszły rok danych jeszcze nie ma) średnia zwrotu na kapitale w sektorze bankowym sięgała niecałych 8 proc. w skali UE, a w Polsce - 6,9 proc. Przed dekadą zaś polski poziom ROE doszedł do pułapu 13 proc. ZBP prognozuje zaś, iż w 2022 r. ten wskaźnik spadnie do zaledwie 3,3 proc.!A przecież ten parametr to pewna przeciętna; jeśli go głębiej zanalizować, okaże się, że w Polsce jest dziś mała grupa dużych banków, które cechuje zwrot na poziomie 8-10 proc., i przyrastający stale zbiór mniejszych banków z tym wskaźnikiem wokół zera…To permanentny element zagrożenia dla całego systemu bankowego. Zadajemy sobie pytanie, ile może być przypadków podobnych do Idea Banku, wymagających w przyszłości zaangażowania naszego sektora albo poprzez przejęcie takich banków, albo przez sfinansowanie ich planu ratunkowego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.Dodam przy tym, że owa niepewność nie dotyczy jedynie małych banków komercyjnych, ale i banków spółdzielczych, gdzie model biznesowy wykorzystuje schemat produktowy oparty na bilansie - w dobie utrzymujących się długotrwałych niskich stóp procentowych.Jednocześnie - w czasach niskiej i dalej spadającej rentowności - duża część polskich banków będzie niebawem musiała wyjść na rynki kapitałowe - z racji skali potrzebnych kwot, głównie na rynki zagraniczne - z emisjami obligacji - w celu zapewnienia poziomów kapitałowych, zgodnych z nowymi normami unijnymi (tzw. regulacje MREL).Trudno sobie wyobrazić pozyskiwanie podobnego finansowania przez mniejsze banki z bardzo słabymi stopami zwrotu i perturbacjami w kwestii ich modeli biznesowych.- Co do „poduszki”, znów podkreślę, że sektor bankowy odegrał kluczową rolę w jej zapewnieniu (jako inwestor w emisji obligacji finansującej gros programów tarczowych), a poza tym umożliwił płynność dystrybucji tych środków.Z punktu widzenia banków: na początku pandemii naszą uwagę przykuwało przede wszystkim wsparcie dotychczasowych klientów w kwestii płynności czy nawet restrukturyzacji – nie tylko poprzez wakacje kredytowe.Polska bankowość oparta jest silnie na tzw. bankowości relacyjnej - banki znają swych klientów bardzo dobrze, prowadzą z nimi współpracę od lat; w sytuacjach restrukturyzacyjnych łatwiej wtedy rozpościerać parasol ochronny. Cieszy, że w pandemii do tej pory mieliśmy relatywnie tak niski poziom bankructw firm ze względu na obciążenia kredytowe.Stosunkowo szybko wrócił w sektorze bankowym apetyt kredytowy, w tym finansowanie dla nowych klientów. I był to powrót szybszy niż na wielu rynkach europejskich. Rozpoznanie przez banki aktualnych ryzyk związanych z pandemią przebiega dość szybko.Z drugiej strony popyt firm na środki do finansowania nowych przedsięwzięć jest nadal ograniczony, ale poprawy w tej mierze, jak sądzimy, można się spodziewać w drugiej połowie tego roku.- W sektorze bankowym już przed pandemią widzieliśmy oznaki tego, że polskie przedsiębiorstwa „odraczały” decyzje o nowych przedsięwzięciach inwestycyjnych, a zatem i o kredytach na ten cel.Powody? Dominowała duża skala niepewności – m.in. co do zmieniających się często regulacji, polityki podatkowej państwa i wpływu tych wszystkich czynników na opłacalność projektu. Teraz jesteśmy dodatkowo w pandemicznym okresie przejściowym - w czasie inwestycyjnego zamrożenia.Na przyszłość w tej mierze możemy jednakże patrzeć bardziej optymistycznie. W procesie odbudowy gospodarki po pandemii inwestycje będą potrzebne, gdyż moce produkcyjne w bardzo dużym stopniu były wykorzystane już przed pandemią, a inwestycje nie były podejmowane.Śmielsze posunięcia są też niezbędne, jeśli polskie firmy zechcą - a zechcą! - wykorzystać odradzającą się globalną gospodarczą koniunkturę. I znów jednak zastrzeżenie. Wiele zależy od tego, jak dalej potoczy się pandemia i jak szybko uda się uskutecznić program szczepień, no i jak to przełoży się na proces „otwierania się” gospodarek.Pokładam również duże nadzieje w takich programach, jak Fundusz Odbudowy. Warto tu zwrócić uwagę, że położono w nim nacisk nie tylko na wielkie inwestycje infrastrukturalne, jak w przypadku poprzednich unijnych perspektyw finansowych, ale jest też na wsparcie inwestycji prywatnych i na tzw. małą infrastrukturę, w tym związaną z transformacją energetyki. I tutaj też istotna jest rola państwa - by zapewnić jak najszybszy i efektywny dostęp do tych środków dla polskich przedsiębiorstw.Można też liczyć na finansowanie inwestycji ze środków własnych. Polskie przedsiębiorstwa mocno się „zdelewarowały”, czyli obniżyły swój poziom zadłużenia w czasie pandemii. I w sporym stopniu nie wykorzystały też środków z tarcz pomocowych (patrz: wysokie salda po stronie pasywnej w bilansach banków).Te niemałe źródła finansowania – wraz z pieniędzmi z sektora bankowego i Unii – powinny zbudować solidny fundament kapitałowy do rozwoju i ekspansji. A zatem są, według mnie, szanse, by w drugiej połowie tego roku i roku przyszłym dynamika w inwestycjach prywatnych była nie tylko zauważalna, ale i istotna.- Tak. Małe i średnie firmy są zazwyczaj bardziej konserwatywne w wychodzeniu ze strefy komfortu, jeśli chodzi o decyzje inwestycyjne, w tym „atakowanie” rynków zagranicznych. W dużej mierze to zrozumiałe, bo z ograniczonymi zasobami zawsze łatwiej działać na gruncie już rozpoznanym.A propos ekspansji międzynarodowej: mam wrażenie, że nadal nie wypracowaliśmy spójnej koncepcji dyplomacji gospodarczej, która by wspierała nie tylko małe i średnie, ale i duże firmy.Pamiętajmy, że przygotowanie się do takiej ekspansji z reguły wymaga dużych środków - chociażby na potrzebne analizy nowego rynku. Nie jest zatem łatwo podjąć odważne decyzje w obliczu licznych niepewności.- Obraz ING Banku Śląskiego na tle sektora kształtuje się bezsprzecznie dobrze: jako banku silnego, zdywersyfikowanego w segmentach klientów - począwszy od detalu, poprzez MSP, średniej wielkości korporacje, aż do tych największych. Widać też dużą dywersyfikację oferty produktowej - to przekłada się na wysoki poziom satysfakcji naszych klientów, ale oznacza również sporo źródeł wpływów (zarówno odsetkowych, jak i nieodsetkowych).To wszystko składa się na pozytywną dynamikę naszych przychodów, które w zeszłym roku wzrosły o 7 proc. Pozwoliło to w znacznym stopniu zrekompensować kroczący wzrost kosztów działalności, także w dziedzinie tworzonych przez nas rezerw na ryzyka (m.in. tych związanych z portfelem frankowym).Pula kredytów w tej walucie sięga u nas ok. 1 mld zł i należy do skromniejszych wśród dużych polskich banków, co nie oznacza jednak, iż problem frankowych kredytów ma dla nas mniejsze znaczenie. Jesteśmy bowiem w sektorze bankowym systemem naczyń połączonych.Na naszą dobrą sytuację rzutuje niewątpliwie także model pracy, oparty na bankowości relacyjnej i innowacjach produktowych, które - wraz z upowszechnianiem nowoczesnych technologii, w tym cyfryzacji - pozwoliły nam w tych trudnych czasach utrzymać, ułatwić i zacieśnić kontakty z naszymi klientami.