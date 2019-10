Słabnie aktywność klientów na rynku bankowym

Październikowy Index Pengab odnotował wartość 21,3 pkt. i miesiąc do miesiąca jest niższy o 4,2 pkt., a rok do roku spadł o 4,7 pkt. Pogorszenie dotyczy gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz rynku depozytów - poinformowały we wtorek Związek Banków Polskich oraz Kantar TNS.

W najnowszym badaniu odnotowano pogorszenie wyników we wszystkich pomiarach dotyczących kredytów zarówno gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw. Spadki dotyczą również rynku depozytów.

Takie wyniki spowodowały, że główny indeks badania zareagował korektą i obniżył wartość o 4,2 pkt. do poziomu 21,3.

Wśród pomiarów szczegółowych największy spadek odnotowany został w zakresie sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych (-17 pkt) oraz kredytów konsumpcyjnych osób indywidualnych (-14 pkt.).



"Warto zwrócić uwagę, że spadki dotyczą nie tylko ocen dotyczących bieżącej aktywności klienckiej, ale także prognoz. Prognozy te są znacząco niższe w stosunku do prognoz formułowanych przed rokiem. Można sformułować wniosek, że bardzo trudno będzie o odwrócenie tych trendów, bo są już to zmiany, które trwają - w zależności od rynku - od kilku do kilkunastu miesięcy" - mówił Marcin Idzik z Kantar TNS.



Wśród pomiarów szczegółowych największy spadek odnotowany został w zakresie sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych (-17 pkt) oraz kredytów konsumpcyjnych osób indywidualnych (-14 pkt.). Trend spadkowy zaobserwować można w prawie wszystkich obszarach prognoz sześciomiesięcznych. Wzrost dotyczy jedynie prognozy dla rynku kredytów mieszkaniowych (6 pkt.).



W badaniu odnotowano wyraźny spadek aktywności na wszystkich monitorowanych rynkach. Kolejny miesiąc z rzędu wyraźnie pogorszyły się prognozy trzymiesięczne dla rynku kredytów dla osób indywidualnych, a także kredytów dla przedsiębiorstw. Korektom uległy także prognozy sześciomiesięczne dla rynku depozytowego jak i kredytowego z wyjątkiem rynku kredytów mieszkaniowych. Wyraźnie pogorszyła się sześciomiesięczna prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych tworzona miesiąc do miesiąca. Jak podano, w trendzie spadkowym pozostaje także prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz gospodarki kraju.



Jeśli chodzi o kredyty gospodarstw domowych, to wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych miesiąc do miesiąca spadł o 2 pkt. i w październiku wynosi 18 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 1 pkt., a rok do roku spadło o 11 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 1 pkt., a r/r jest niższe o 2 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m spadło o 7 pkt., a w przypadku kredytów mieszkaniowych m/m jest niższe o 10 pkt.



Z kolei ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 4 pkt i wynosi obecnie 12 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 5 pkt., a r/r spadek o 8 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m wzrosło o 2 pkt., a r/r jest wyższe o 15 pkt.