Jak zauważyła członkini Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Joanna Tyrowicz, po wrześniowej decyzji o gwałtownej obniżce stóp NBP, kurs złotego obniżył się w dwa dni aż o 4 proc. - Takiej sytuacji nigdy nie było - stwierdziła w poniedziałek rano na antenie TOK FM.

Zeszły tydzień był fatalny dla krajowej waluty. Jeszcze w środę 6 września po południu, tuż przed decyzją Rady Polityki Pieniężnej za dolara płaciliśmy 4,19 zł, a za euro 4,49 zł.

Gdy poinformowano o zaskakującym ruchu Rady (zdecydowano się na obniżkę stóp procentowych aż o 75 punktów bazowych, rynek oczekiwał obniżki co najwyżej o 25 punktów bazowych), kurs złotego w stosunku do głównych walut momentalnie zaczął spadać.

Tyrowicz: takiej sytuacji jeszcze nie było, cel inflacyjny oddala się

W piątek za dolara płaciliśmy powyżej 4,30 zł, za euro powyżej 4,60 zł. W podobnym regionie kurs dolara i euro rozpoczęły kolejny tydzień. W poniedziałek (11 września) rano euro kosztowało blisko 4,62 zł, dolar - blisko 4,30 zł.

Jak zauważyła w poniedziałek rano na antenie TOK FM członkini RPP Joanna Tyrowicz, jeszcze nie było takiej sytuacji, aby kurs złotego osłabił się w dwa dni aż o cztery procent.

Tyrowicz wskazała również, że decyzja RPP uderzy we wszystkich Polaków, bo oddala osiągnięcie celu inflacyjnego (2,5 proc. z 1-proc. odchyleniem). Jej zdaniem, obecnie należy zakładać, że inflacja na pewno nie zejdzie do celu do końca 2025 roku. Co więcej, jeszcze bardziej niepokojący - jej zdaniem - jest fakt, że zamiast zbliżać się do celu, to my coraz bardziej się od niego oddalamy.

Najnowsza, lipcowa projekcja NBP zakłada, że mamy szanse dojść do celu inflacyjnego przed końcem 2025 roku. Jednak ta prognoza opiera się na założeniu, że stopy procentowe pozostaną na obniżonym poziomie. Kolejną poznamy w listopadzie.

Ludwik Kotecki: rynki oceniły decyzję RPP jako błąd

W piątkowej rozmowie z "Business Insider Polska" drugi z jastrzębi (zwolenników ostrzejszej polityki monetarnej) w RPP Ludwik Kotecki zauważył, że takie spadki złotego oznaczają, że rynki oceniły decyzję RPP za błąd.

Jak stwierdził Kotecki, logika ekonomiczna wskazuje, że jeśli ktoś obniża stopy w takim wymiarze, to doprowadza do tego, że inflacja spada wolniej, a osiągnięcie celu wydłuża się.

