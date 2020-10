Słabszy dzień warszawskiej giełdy

Indeksy na GPW spadły w piątek o około 1 proc., a sytuacja na giełdzie była wyraźnie słabsza w stosunku do rynków bazowych. Niepokój inwestorów budziły informacje o rozwoju pandemii i związane z tym obawy dotyczące kolejnych obostrzeń.

W Polsce w piątek stwierdzono 4.739 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, czyli najwięcej od początku pandemii.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 spadł o 1,22 proc. do 1.698,91 pkt., WIG zniżkował o 1,08 proc. do 49.191,09 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,75 proc. do 3.586,52 pkt., a sWIG80 stracił 1,21 proc. do 13.938,16 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na GPW DAX rósł o 0,1 proc., FTSE o 0,7 proc., a CAC o 0,6 proc. Około 18.00 indeks DJI zwyżkował 0,5 proc., S&P500 rósł o 0,6 proc., a Nasdaq szedł w górę o 1,02 proc.

"W zasadzie od połowy tygodnia krajowa giełda jest wyraźnie słabsza od indeksów bazowych. Jednym z powodów dlaczego tak właśnie jest, są informacje o rozwoju pandemii w naszym kraju - ostatnie dni przyniosły duży wzrost zachorowań" - powiedział dyrektor departamentu analiz i doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas Michał Krajczewski.



"Widać, że spółki bardziej cykliczne negatywnie się wyróżniają - dzisiaj energetyka, a wcześniej JSW albo banki. Obawy o powrót do zamknięcia gospodarki, czy powrót do ograniczeń związanych z przemieszczeniem się czy z aktywnością gospodarczą nie sprzyjają notowaniom" - dodał.

Od początku sesji WIG20 stopniowo tracił, sięgając w pierwszej części dnia poziomu 1.680 pkt. W połowie dnia indeks stabilizował się około 2 proc. pod kreską, by w drugiej części sesji zacząć lekko odrabiać straty.

Obroty na akcjach przekroczyły 1 mld zł z czego 677 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami CD Projektu (139 mln zł) oraz Biomedu (100 mln zł).

W ujęciu sektorowym na GPW najmocniej w piątek zniżkowała energetyka (o 3,9 proc.). Nad kreską znalazły się tylko górnictwo (wzrost o 2,9 proc.), leki (wzrost o 1,1 proc.) oraz telekomy (wzrost o 0,4 proc.)

Dyrektor departamentu analiz DM BDM Krystian Brymora oceniał, że na spółkach energetycznych przeważa negatywny sentyment, a inwestorzy prawdopodobnie rozgrywają podobny scenariusz co w poprzednich miesiącach.

"Tym razem po wzrostach wywołanych informacją o podpisaniu porozumienia ze związkami górniczymi, poza ogólną sytuacją na krajowym rynku, prawdopodobnie dyskontowane są także doniesienia o tym, że powołano doradcę do rozmów ze stroną społeczną i sprawa potrwa dłużej. Na dalszy tor schodzą dane z sektora, które we wrześniu i październiku pokazują wzrosty w produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych i spadek importu, co po wielu miesiącach jest pozytywnym zaskoczeniem" - powiedział Brymora.

W WIG20 najmocniej zniżkował kurs Tauronu (o 7,7 proc.), PGE (o 4 proc.) oraz Santandera (o 3,8 proc.).

Akcje JSW straciły w piątek 1 proc. Spółka podała w czwartek po sesji, że zdecydowała o umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na łączną szacowaną kwotę ok. 300 mln zł. Wpływ środków z tego tytułu spodziewany jest w listopadzie 2020 roku;

Notowania LPP zniżkowały o 0,5 proc. Spółka podała, że jej grupa miała w drugim kwartale 2020/21 roku 30,6 mln zł straty netto i 308,1 mln zł zysku EBITDA. LPP oceniał, że początek października był dla niej dobry sprzedażowo i nie widzi na razie, by ostatni wzrost zakażeń koronawirusem wpłynął negatywnie na poziomy sprzedaży.

Po czwartkowym spadku o 3 proc. w WIG20 najmocniej wzrósł w piątek kurs KGHM (o 3,3 proc.).

Wśród małych i średnich firm zdecydowanie przeważały w piątek spadki. Pozytywnie wyróżniały się akcje Biomedu-Lublin - w górę o 5 proc., a także Global Cosmed (o 7,4 proc.), Harper Hygienics (o 6,8 proc.), Archicom (5,4 proc.)

Kruk po podaniu niektórych danych operacyjnych za III kwartał ograniczył w piątek spadki do 2,4 proc.

Spółka podała w trakcie sesji, że wydała w trzecim kwartale na zakup wierzytelności 33 mln zł, czyli o 60 proc. mniej niż rok wcześniej, a spłaty z portfeli posiadanych przez grupę wyniosły 452 mln zł, co oznacza wzrost o 4 proc.

Prezes spółki poinformował PAP Biznes, że w III kwartale Kruk obserwował trend zmniejszania się odchylenia poziomu spłat z portfeli nabytych od celu operacyjnego przyjętego w budżecie na 2020 rok.