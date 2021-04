Słaby złoty. Czy wszyscy eksporterzy skaczą z radości?

Bank centralny konsekwentnie prowadzi politykę słabego złotego, co - według deklaracji prezesa NBP - ma wspomóc polskich eksporterów. Na razie - jak się wydaje - skutecznie. W 2020 roku eksport rósł mimo pandemii. Jest jednak i druga strona medalu...

Złoty w dół, rentowność - w górę

Ważna też waluta kredytu

Bywa: słaby złoty szkodzi interesom

W sytuacji, gdy sprzedaż odbywa się na rynkach europejskich, czyli transakcje denominowane są w euro, a zakup komponentów - przede wszystkim na rynkach azjatyckich (jak w przypadku Apatora), gdzie króluje dolar, obecne trendy na rynku walutowym (cena dolara rośnie szybciej niż euro) nie muszą być dla eksportera jednoznacznie korzystne - oczywiście, podkreślmy, w zależności od struktury zagranicznych kosztów i przychodów.- W 2020 r. odnotowano niekorzystną tendencję w zakresie kształtowania się kursu złoty/dolar, która wpływała na ponoszone koszty surowców i materiałów. Średni kurs PLN/USD w okresie 2020 r. wyniósł 3,90; podczas gdy tenże średni kurs w analogicznym okresie 2019 r. sięgał 3,84 zł. W kwestii kształtowania się euro w stosunku do złotego tendencja wzmacniania się europejskiej waluty działa korzystnie na sytuację Grupy Apator, powodując wzrost wpływów z eksportu (średni kurs EUR/PLN ukształtował się w 2020 r. na poziomie 4,44, podczas gdy w 2019 r. wyniósł 4,30) - informuje rzeczniczka Apatora.I zaznacza, że w celu zabezpieczenia wpływu zmian walut obcych Grupa wykorzystuje kontrakty terminowe, minimalizując w ten sposób wpływ zmienności walut. - Poprawia się tym samym rentowność sprzedaży eksportowej Grupy Apator i rośnie konkurencyjność Grupy w porównaniu z firmami mającymi koszty w euro - podkreśla Monika Pietkiewicz.Dodaje też, że ostateczny wynik na działalności finansowej, a także wynik netto zależny jest również od wycen kontraktów terminowych oraz wycen bilansowych aktywów i pasywów, które w tym momencie nie są korzystne dla Grupy - w porównaniu z wycenami dokonanymi na koniec roku 2020.- Warto podkreślić, że wcześniejszy kurs złotego nie był dla Grupy Apator barierą w rozwoju sprzedaży eksportowej. Zmiany kursu nie zmieniają diametralnie rentowności naszej działalności, ale na pewno słabszy złoty wywiera korzystny wpływ na rentowność Grupy na rynkach eksportowych - podsumowuje.Równie niejednoznacznie ocenia efekt słabego złotego producent czujników podczerwieni – Vigo System."Eksport odpowiada za gros naszych przychodów. W 2020 r. udział eksportu w całkowitej sprzedaży wyniósł blisko 95 proc.. Spółka 'od zawsze' rozlicza się głównie w euro i dolarach, jej produkty są standardowo wyceniane ww. walutach. Równocześnie Vigo posiada kredyty denominowane w euro. Ich bilans, na koniec 2020 r., to blisko 30 mln zł. Dodatkowo w euro rozliczane są zakupy większości materiałów wykorzystywanych w produkcji, jak również zakupy specjalistycznego wyposażenia spółki" – odpowiedziała nam polska firma spółka na pytanie o rachunek zysków i strat słabej dziś polskiej waluty.Vigo System informuje również, że w 2020 r. osłabienie złotego zaowocowało ok. 1,5 mln zł głównie niegotówkowych kosztów - z tytułu różnic kursowych. Jako że średni kurs EUR/PLN wzrósł w 2020 r. wolniej niż wyniosła zmiana kursu dla dni bilansowych, a część kosztów ponoszona jest w euro, można założyć, że nominalny wpływ deprecjacji złotego na wyniki VIGO był neutralny lub lekko negatywny – ocenia spółka."Biorąc pod uwagę niegotówkowy charakter kosztów finansowych – w praktyce w 2020 r. skorzystaliśmy na osłabieniu polskiej waluty" - zaznacza jednak Vigo System.A co gdyby obecne tendencje kursowe – czyli dalsze osłabienie złotego lub utrzymywanie się kursu na dotychczasowych poziomach - się nie zmieniły? "Zakładając, iż w 2021 r. średnie kursy EUR/PLN i USD/PLN oraz kurs EUR/PLN dla dni bilansowych rosłyby w podobnym tempie, nominalny wpływ na wynik byłby pozytywny" - podkreśla spółka.Zdecydowanie natomiast ze słabości rodzimej waluty nie cieszy się LPP.- Ekspozycja walutowa naszej Grupy związana jest ze stroną kosztową i przychodową. Nasze przychody w ponad 50 proc. są denominowane w walutach obcych (głównie euro i waluty lokalne, w tym znaczącą ekspozycję na ruble, ponieważ Rosja jest odpowiedzialna za ok. 20 proc. sprzedaży Grupy). Jednocześnie koszty zakupów towarów w większości (ok. 90 proc.) są wyrażone w dolarach - informuje nas Magdalena Kopaczewska, kierownik ds. relacji inwestorskich w LPP. - Dodatkowo koszty operacyjne w ponad połowie denominowane są w walutach obcych (głównie euro); ta ekspozycja związana jest z płatnościami za czynsze w salonach. Tak więc największą ekspozycję walutową posiadamy na dolara i euro.Dopowiada też, że firma raportuje wyniki finansowe w złotych. - W rezultacie, umocnienie złotego do dolara i euro ma korzystny wpływ na marże Grupy, a osłabienie zł w stosunku do kluczowych walut obniża jej rentowność - zaznacza.Podsumowując: jest oczywiście wielka rzesza firm w których „wsad dewizowy” do produkcji jest znacznie mniejszy (np. w branży spożywczej), dlatego w skali makro osłabienie waluty jest zdecydowanie korzystne.Warto jednak pamiętać, że nie każdy eksporter może się cieszyć ze słabej waluty. Jak w we wszystkich innych dziedzinach życia gospodarczego: potrzebne jest tu szukanie „złotego środka”. No i stabilność... Na tę jednak - przynajmniej do okiełznania pandemii - raczej się w najbliższych miesiącach nie zanosi.