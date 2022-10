Słaby złoty i wysoka inflacja nie pozostawiają wyboru. Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej

W środę 5 października Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej ponownie podniesie stopy procentowe. Ekonomiści spodziewają się podwyżki o 0,25 pkt. proc. i zakończenia cyklu, ale słaby złoty i wysoka inflacja mogą zaburzyć ten scenariusz.

W środę 5 października Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej dokona dwunastej w obecnym cyklu podwyżki stóp procentowych.

Według większości ekonomistów stopa referencyjna zostanie podniesiona o 0,25 pkt proc., do 7 proc., co będzie najwyższym poziomem od października 2002 roku.

Za dalszymi podwyżkami stóp procentowych przemawiają słaby złoty i wciąż rosnąca inflacja.

Ekonomiści PKO BP oczekują, że RPP podwyższy stopy procentowe o 0,25 pkt. proc. i stopa referencyjna sięgnie 7 proc., wskazując, że może to nie być ostatnia podwyżka w bieżącym cyklu.

- Zaskakujący wzrost inflacji we wrześniu może sprawić, że Rada nie zadeklaruje wprost końca cyklu podwyżek. Nie można jednak tego wykluczyć, biorąc pod uwagę podobne deklaracje innych banków centralnych w regionie, mimo trwającego w tych gospodarkach wzrostu bieżącej inflacji - dywagują ekonomiści.

Inflacyjny wyskok już w cenach, RPP będzie działać bardzo ostrożnie

Podwyżki w podobnym wymiarze procentowym spodziewają się ekonomiści mBanku.

- Naszym zdaniem Rada zdecyduje się na kolejną podwyżkę stóp o 0,25 pkt. proc. Głowy analityków, ekonomistów i całego społeczeństwa mogą być rozgrzane po wrześniowym wyskoku inflacji, ale trzeba pamiętać, że Rada podejmuje decyzje patrząc w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Tu, zgodnie z ostatnimi dostępnymi projekcjami NBP, inflacja będzie się obniżać (a sama trajektoria zmian cen jest wciąż bardzo podobna do tej z projekcji), co dla większości członków będzie argumentem za ostrożną podwyżką - prognozują.

Przypomnijmy - inflacja konsumencka we wrześniu osiągnęła w Polsce poziom 17,2 proc. rok do roku i była najwyższa od 1997 roku. Taka skala wzrostu cen przemawia za ostrzejsz podwyżką, ale taki ruch jest mało prawdopodobny.

- Skala wrześniowego skoku cen mogłaby przemawiać wręcz za ruchem stóp o pół punktu procentowego. Po pierwsze jednak, środowa podwyżka może być ostatnią lub przedostatnią w cyklu, a finisz to niekoniecznie dobry moment na ostre ruchy. Po drugie, władze monetarne w III kw. br. już zaanonsowały przejście do mniejszych kroków i we wrześniu dokonały dostosowania o 25 punktów bazowych - komentuje Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

Dodaje, że w RPP widać również silną obawę, że podnoszenie stóp procentowych wyraźnie powyżej 7 proc. zbyt mocno zaciągnie hamulec i tak ostro zwalniającej gospodarce.

Dla złotego najważniejsze będzie to, co w czwartek zakomunikuje Adam Glapiński

W opinii Sawickiego za kontynuacją podwyżek przemawia również opłakana kondycja złotego.

Kurs euro kończył wrzesień w okolicy 4,85 zł. Notowania EUR/PLN na koniec kwartału jeszcze nigdy nie były tak wysoko. W minionych dniach zarówno frank, jak i dolar kosztowały grubo ponad 5 zł. Wstrzymanie się przed podwyżką w takich okolicznościach mogłoby złotemu zaszkodzić. Podobnie jak deklaracja, że cykl dobiegł końca. Dla polskiej waluty szczególnie ważna będzie czwartkowa konferencja prezesa NBP – zapowiada analityk Cinkciarz.pl.

O tym, że najważniejsze będą komunikaty RPP dotyczące przyszłości cyklu, przekonani są także analitycy Ebury.

- Jeśli Glapiński zasugeruje, że po tym zebraniu bank może wstrzymać zacieśnianie polityki, złoty prawdopodobnie doświadczy wyprzedaży. Biorąc jednak pod uwagę, że inflacja wciąż wzrasta i raczej nie osiągnie szczytu wcześniej niż na początku przyszłego roku, bank może zdecydować się na podejście zależne od danych i pozostawić otwarte drzwi do dalszych podwyżek. Konferencja prasowa Glapińskiego w czwartek będzie uważnie śledzona pod kątem wskazówek dotyczących tej kwestii - piszą w raporcie.

W środę przed decyzją RPP złoty wyceniany jest na 4,82 zł za euro i 4,86 za dolara.

