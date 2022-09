Słaby złoty z szansą na stabilizację

W oczekiwaniu na wstępne dane o inflacji we wrześniu złoty może się stabilizować, ale - w przypadku pogorszenia sentymentu na rynkach globalnych - nie można wykluczyć jego osłabienia - ocenia główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Inwestorzy mają zapewnienie po tym tygodniu, że Fed nie cofnie się i będzie dążył do jeszcze wyższych stóp proc., żeby zdusić inflację. Z kolei w strefie euro ten scenariusz nie jest taki pewny - raczej pewne jest to, że stopy proc. nie będą rosły w takim tempie, jak w USA. W efekcie mamy umacniającego się dolara, i jednocześnie umacniającego się franka szwajcarskiego. W takich warunkach złoty dostaje rykoszetem - osłabił się do euro, dolara i franka, chociaż w przypadku EUR/PLN ruch nie był bardzo mocny - można powiedzieć, że w całej tej sytuacji nie jest najgorzej" - powiedziała PAP Biznes Kurtek.

"Dla złotego kluczowe będzie to, jakie dane inflacyjne zobaczymy w przyszłym tygodniu, i jakie w związku z tym będą oczekiwania na decyzje RPP. Te czynniki będą kluczowe dla złotego, poza stałym elementem, jakim jest wojna w Ukrainie i wszystko z tym związane. W okresie oczekiwania na dane jest szansa na stabilizację, ale nie możemy wykluczyć osłabienia, w razie pogorszenia sentymentu na rynkach globalnych" - dodała.

Jak zaznacza ekonomistka, piątkowa sesja na rynkach jest nerwowa, a w centrum uwagi inwestorów pozostają obawy o inflację i pogarszającą się koniunkturę.

"Dzisiejsza sesja na rynkach finansowych jest niespokojna i trudna, mamy wyprzedaż praktycznie na wszystkich aktywach i na giełdach, spore spadki na surowcach, tracą też obligacje. Rośnie niepokój na rynkach, zarówno w związku z decyzjami banków centralnych, jak i danymi makro. Dzisiejsze, wstępne odczyty PMI w Niemczech i strefie euro są niepokojące, przybliżają recesyjne scenariusze. Widać, że ma to duży wpływ na decyzje inwestorów" - powiedziała Kurtek.

"Z drugiej strony mamy też decyzje podjęte w Wielkiej Brytanii - wielkie cięcia podatków, które spowodowały gwałtowną wyprzedaż funta brytyjskiego. Jest niepokój o to, że tak drastyczne kroki spowodują jeszcze szybszy wzrost inflacji. Inflacja i pogarszająca się koniunktura pozostają w centrum zainteresowania" - dodała.







Zobaczcie naszą najnowszą "Moc Opinii". Grubo ponad godzinę rozmawialiśmy z kandydatami na prezydenta Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem i Krzysztof Mejerem. Głosowanie w mieście w centrum Śląska - to wg politologów - najważniejsze wybory w tym roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl