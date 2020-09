Śląscy posłowie PO z apelem o program dla regionu

Trzeba w szerokim gronie rozmawiać o tym, jak obecny kryzys w górnictwie przekuć w sukces województwa śląskiego – ocenili podczas czwartkowej konferencji prasowej w Katowicach śląscy posłowie Platformy Obywatelskiej, w tym szef partii Borys Budka.

"Dziś w tym miejscu powinien stać premier Mateusz Morawiecki - poseł ze Śląska" - oświadczył Budka podczas spotkania z dziennikarzami przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach.

W kopalniach Polskiej Grupy Górniczej od poniedziałku trwa podziemny protest przeciwko zbyt szybkiemu - w ocenie górników - tempu odchodzenia od węgla w krajowej gospodarce. O tym, ile węgla mają wydobywać w kolejnych latach polskie kopalnie, rozmawiają w Katowicach dwa zespoły robocze.

"Dziś w tym miejscu powinni stać ministrowie konstytucyjni, którzy chcieliby rozmawiać wspólnie z opozycją, przedstawicielami związków zawodowych, z branżą energetyczną, z branżą górniczą, ale również z opinią publiczną na Śląsku rozmawiać o tym, jak ten trudny czas dla górnictwa przekuć w sukces dla woj. śląskiego" - podkreślił Budka.

"Jesteśmy otwarci na wszelkie rozmowy dotyczące przyszłości naszego regionu, ale przede wszystkim oczekujemy uczciwego traktowania mieszkańców naszego regionu - zarówno górników, jak i ludzi, którzy oczekują transformacji energetycznej. Apelujemy z tego miejsca: panie premierze, czas skończyć zajmować się sobą. Musi pan zrozumieć, że prawdziwe problemy Polaków rozwiązuje się nie na Nowogrodzkiej, nie w negocjacjach z Kaczyńskim, ale rozmawiając w takich miejscach jak woj. śląskie" - mówił lider PO.

Poseł Krzysztof Gadowski ocenił, że po 5 latach rządów PiS "mamy jeden z największych kryzysów dotyczących górnictwa i energetyki". "Miało być wspaniale - przeznaczyliśmy kilkanaście miliardów zł na to, żeby ta branża się rozwijała, żeby się zmieniała, a okazuje się, że mamy największy w historii import węgla, spadek wydobycia, coraz więcej energii importowanej spoza Unii Europejskiej i z UE. Mamy import węgla przez spółki Skarbu Państwa - tego nigdy nie było. Nie było również, że 1,5 mld zł wyrzuca się w błoto na budowę elektrowni węglowej w Ostrołęce i nikt nie jest z tego rozliczany" - wskazał poseł.

Jego zdaniem program sprawiedliwej transformacji energetycznej dla całej Polski powinien być tworzony w województwie śląskim, z udziałem wojewody, marszałka, posłów - również opozycji - i samorządowców.

Według posła Wojciecha Saługi obecna trudna sytuacja w górnictwie to nie tylko sprawa PiS i szefów central związkowych. "To sprawa 4 mln mieszkańców woj. śląskiego, to sprawa 35 ponad mln mieszkańców Polski, których interesuje żywotnie, z czego będzie produkowany prąd, w jakich ilościach i kiedy osiągniemy Zielony Ład oraz w jakim kierunku to zmierza" - powiedział.

"Ten rząd potrwa jeszcze góra 3 lata, a co później? Potrzebna jest zgoda polityczna, społeczna, porozumienie, że kto nie przyjdzie po tym złym rządzie, będzie dalej realizował program transformacji" - podkreślił poseł.

"Wzywamy premiera Morawieckiego i wszystkie strony tego sporu, aby poszerzyć to grono, aby to naprawdę był regionalny śląski program przeobrażenia branży - dążenia do Zielonego Ładu, ale też zachowania miejsc pracy, przebranżowienia na nowe miejsca pracy. Jeśli są pieniądze z Unii Europejskiej, jeśli UE tworzy ten zielony ład, widzimy zmiany klimatyczne i przekonanie społeczeństwa, że chcą oddychać czystym powietrzem, to siądźmy razem, ponad podziałami, w gronie ekspertów i wypracujemy coś, co niezależnie od tego, jaki rząd będzie rządził w przyszłości, będzie realizowane" - zaapelował Saługa, wcześniej marszałek woj. śląskiego.

W czwartek o godz. 17.00 strony ponownie spotkają się podczas rozmów plenarnych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, by zapoznać się z efektami prac zespołów i prowadzić dalsze negocjacje.

Mimo postępów w negocjacjach ze stroną rządową, związkowcy nie odwołują zaplanowanej na piątkowe popołudnie manifestacji w Rudzie Śląskiej, nadal rozszerza się także trwający w kopalniach PGG podziemny protest.