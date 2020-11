Śląska kurator oświaty: infrastruktura do nauki zdalnej poprawiła się

Infrastruktura do prowadzenia zajęć zdalnych poprawiła się ze względu na prowadzone przez rząd programy – oceniła Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer. Przypomniała, że do 7 grudnia nauczyciele mogą wnioskować o refundacje związanych z tym zakupów - do kwoty 500 zł.

Na poniedziałek Kuratorium Oświaty w Katowicach zapowiadało w ub. tygodniu konferencję prasową Śląskiej Kurator Oświaty - w formule zdalnej. Ostatecznie media otrzymały nagrane ponad 10-minutowe wystąpienie Bauer.

"Niewątpliwie infrastruktura do prowadzenia zajęć zdalnych poprawiła się ze względu na prowadzone przez rząd programy. Przeznaczono na ten cel ok. 1 mld zł, pieniądze zostały skierowane na wsparcie dla nauczycieli, uczniów i szkół w zakresie kształcenia na odległość" - oceniła na nagraniu kurator.

Przypomniała m.in., że 20 listopada weszło w życie uregulowanie dot. refundacji nauczycielom do 500 zł przeznaczonych na zakupy sprzętu do nauki zdalnej: akcesoriów komputerowych lub oprogramowania. Wnioski będzie można składać do dyrektorów szkół do 7 grudnia; wzór wniosku dostępny jest na stronach kuratorium.

Ponadto Bauer m.in. powtórzyła wcześniejsze informacje rządu nt. przedłużenia nauki zdalnej do Świąt, scalenia terminów ferii zimowych (z zakończeniem 17 stycznia) czy zmniejszenia wymagań na egzaminach ośmoklasisty i maturalnym. Śląska Kurator Oświaty przedstawiła też kwestie związane z modyfikacjami arkuszy egzaminacyjnych.

"Mamy nadzieję, że przyjęte rozwiązania ułatwią uczniom i nauczycielom przygotowanie się do egzaminów. Wierzymy, że po feriach będziemy mogli wrócić do nauki stacjonarnej i dokończyć przygotowania do egzaminów" - zaznaczyła Bauer.