Śląski Festiwal Nauki ambasadorem regionu na EXPO

Śląski Festiwal Nauki (ŚFN) Katowice będzie ambasadorem woj. śląskiego podczas Śląskiego Tygodnia Regionalnego w Pawilonie Polskim na Wystawie Światowej EXPO 2020, która odbywa się w Dubaju. Śląski Tydzień Regionalny w Pawilonie Polskim potrwa od 27 stycznia do 3 lutego.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich w roli przedstawicieli ŚFN pojawią się pracownicy Uniwersytetu Śląskiego - poinformowała w piątek rzeczniczka uczelni Małgorzata Poszwa.

Naukowcy UŚ poprowadzą warsztaty dla dzieci z zakresu konstrukcji rakiet, odnawialnych źródeł energii oraz materiałów budowlanych na przestrzeni wieków.

W delegacji udział wezmą rektor uczelni i dyrektor generalny ŚFN prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski oraz naukowcy z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego: dr Jerzy Jarosz z Instytutu Fizyki oraz dr hab. Małgorzata Karolus, prof. UŚ i mgr inż. Izabela Matuła z Instytutu Inżynierii Materiałowej.

Jerzy Jarosz poprowadzi zajęcia konstruktorskie pt. "Space Mice - Build and Launch Your Own Rocket". Ich uczestnicy będą mogli zbudować różnego rodzaju rakiety, spodki i obiekty latające, by następnie uruchomić je przy pomocy różnych wyrzutni. Stworzą także ich pasażerów, czyli wykonane z papieru myszy - Space Mice. Zajęcia potrwają 45 minut i są adresowane do dzieci w każdym wieku.

Wśród propozycji dla gości EXPO znajdują się również warsztaty pt. "Odnawialne źródła energii elektrycznej" oraz "Urbanizacja i metropolizacja regionu - materiały budowlane na przestrzeni wieków", które prof. Małgorzata Karolus i mgr inż. Izabela Matuła będą realizowały pod wspólnym tytułem "Zostań inżynierem z Uniwersytetem Śląskim". Zajęcia są adresowane do dzieci w wieku od 5 do 12 lat, potrwają 45 minut i będą dotyczyły różnych zagadnień związanych z historią oraz rozwojem budownictwa i przemysłu regionu śląskiego.

Uczestnicy warsztatów samodzielnie zbudują wybrane urządzenie, pojazd czy budowlę - ci bardziej kreatywni będą mogli samodzielnie zaprojektować obiekt, przygotować odpowiednie elementy i poskładać model, a ci mniej biegli i młodsi będą mogli skorzystać z gotowych, przygotowanych wcześniej zestawów.