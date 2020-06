Śląskie: 1,5 mld zł wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej

Około 1,5 mld zł trafiło dotąd w różnych formach do przedsiębiorców z woj. śląskiego w ramach rządowej tarczy antykryzysowej i finansowej – poinformował wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Pszczynie (Śląskie) wiceminister przypomniał, że w skali ogólnopolskiej dotychczasowa wartość wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej to blisko 15 mld zł, a w ramach tzw. tarczy finansowej - 40 mld zł.

"To są olbrzymie środki, które przeznaczamy na ochronę miejsc pracy i na to, abyśmy mogli spokojnie przejść przez ten kryzys" - powiedział Szwed, który w poniedziałek odwiedził Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie oraz działającą w tym mieście firmę Greń, wyspecjalizowaną m.in. w wytwarzaniu kotłów oraz produktów ze stali nierdzewnej.

Wiceminister ocenił, że rozwiązania służące wsparciu przedsiębiorców w pierwszym okresie epidemii sprawdziły się i przyniosły dobre rezultaty w postaci ochrony miejsc pracy oraz utrzymania niskiego poziomu bezrobocia.

"Te pierwsze trzy miesiące są w tej chwili pod kontrolą jeśli chodzi o finansowanie. Przygotowujemy kolejne rozwiązania, żeby również w kolejnych miesiącach umożliwić pomoc przedsiębiorcom oraz tym wszystkim, którzy prowadzą działalność gospodarczą" - powiedział Szwed. Przypomniał, że w Sejmie kończą się prace nad tzw. tarczą 4.0, zawierającą także wsparcie dla samorządów.

Wiceminister wskazał, że rozmaite instrumenty tarczy antykryzysowej finansowane są z różnych źródeł - to m.in. środki wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Ze środków FGŚP w woj. śląskim wydano dotąd ponad 591 mln zł, wspierając 135,7 tys. pracowników. Rozpatrzono też pozytywnie ponad 100 tys. wniosków mikroprzedsiębiorców na kwotę ponad 501 mln zł. Wsparcie ze środków EFS to ponad 150,1 mln zł przyznanego dofinansowania dla firm i organizacji zatrudniających łącznie ponad 32,5 tys. osób. Na świadczenia postojowe przeznaczono natomiast ponad 207 mln zł, które trafiły do ponad 105 tys. pracowników.

Wiceminister Szwed podkreślił, że środki z tarczy antykryzysowej i finansowej trafiają do różnych grup - osób samozatrudnionych, mikroprzedsiębiorców, małych i średnich oraz większych firm. Zapewnił, że wszystkie zaangażowane w realizację tarczy instytucje - m.in. urzędy pracy i ZUS - robią wszystko, by firmy otrzymywały wsparcie najszybciej jak to możliwe.

Poniedziałkowe spotkania wiceministra w Pszczynie zorganizowano w ramach rozpoczętego przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej cyklu regionalnych konferencji i spotkań z przedsiębiorcami, którzy otrzymali wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej.

"Podsumowujemy realizację wsparcia z tarczy antykryzysowej w poszczególnych województwach, a także rozmawiamy z przedstawicielami firm na temat pomocy, jaką otrzymują, oraz o bieżącej sytuacji i ich potrzebach. Chcemy bliżej przyjrzeć się sytuacji w regionach" - zadeklarował Stanisław Szwed.