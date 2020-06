Śląskie: 1 mln zł na unowocześnienie laboratorium badającego pod kątem koronawirusa

1 mln zł trafi do Laboratorium Genetycznego Gyncentrum w Sosnowcu (Śląskie) na zakup specjalistycznego sprzętu pozwalającego na zwiększenie dostępności badań diagnostycznych w kierunku wykrywalności COVID-19.

To kolejne unijne środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, które zasilą służbę zdrowia w regionie. Laboratorium Genetyczne Gyncentrum należy do grupy akredytowanych przez Ministerstwo Zdrowia laboratoriów wykonujących testy genetyczne na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

Zarząd województwa śląskiego zadecydował o dofinansowaniu projektu, którego celem był zakup wysokoprzepustowej automatycznej stacji do izolacji kwasów nukleinowych. Standaryzuje ona proces diagnostyczny, znacznie przyspiesza jego przebieg i ogranicza do minimum ryzyko błędów. Dzięki temu liczba możliwych do wykonania dziennie testów w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 w sosnowieckim laboratorium wzrosła do 2,5 tys. Całkowita wartość projektu to prawie 1,2 mln zł. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 1 mln zł.

"Cieszę się, że tak nowoczesne laboratorium, wykonujące testy na obecność koronawirusa, działa w naszym regionie. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców jest dla nas priorytetem, dlatego niezbędna jest szybka i precyzyjna diagnostyka, by skutecznie walczyć z rozprzestrzenianiem się wirusa, stąd wybór tego projektu do dofinansowania" - powiedział w środę marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski.

"Stawiamy na nowoczesną medycynę i innowacyjne rozwiązania, z których słynie województwo śląskie. Wykorzystujemy środki unijne, by zabezpieczyć mieszkańców i placówki medyczne w niezbędny sprzęt. To miejsce jest tego znakomitym przykładem, zwiększamy w istotny sposób liczbę wykonywanych testów" - dodał wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Gyncentrum dysponuje specjalistycznym sprzętem oraz przeszkolonymi diagnostami laboratoryjnymi w zakresie testów molekularnych. System zarządzania laboratorium umożliwia śledzenie zarejestrowanych próbek i monitorowanie czynności laboratoryjnych na każdym etapie procesu diagnostycznego, od rejestracji skierowania, po wydanie wyników. Na mocy akredytacji Ministerstwa Zdrowia laboratorium poddaje testom próbki pacjentów przekazane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne, szpitale i placówki medyczne z regionu. Zespół specjalistów liczy ponad 50 osób, m.in. diagnostów laboratoryjnych, biotechnologów oraz personel pomocniczy.

"Laboratorium pracuje obecnie w trybie 24/7. Próbki do badań przyjmujemy siedem dni w tygodniu. Zarówno rejestracja skierowań, jak i wydawanie wyników odbywa się online. Zakup specjalistycznej aparatury zwiększył poziom automatyzacji pracy laboratorium, umożliwił wysoką powtarzalność przygotowywania próbek do reakcji rt-PCR oraz ich identyfikowalność na każdym etapie diagnostyki SARS-CoV-2" - podkreśliła dyrektor ds. medycznych Gyncentrum dr n. med. Anna Bednarska-Czerwińska.

Laboratorium dysponuje infrastrukturą, wyposażeniem i procedurami umożliwiającymi bezpieczny transport i diagnostykę materiału zakaźnego. Strefa Czerwona, w której badany jest materiał zakaźny, jest oddzielona od pozostałej części laboratorium śluzami z regulowanym ciśnieniem oraz zabezpieczona elektronicznym systemem kontroli dostępu. W pomieszczeniach laboratoryjnych utrzymywane jest podciśnienie, które uniemożliwia przedostanie się patogenu na zewnątrz.