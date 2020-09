Śląskie: 10 mln zł z funduszu ekologicznego na fotowoltaikę w małych i średnich firmach

Mikro, małe i średnie firmy z woj. śląskiego mogą starać się o dofinansowanie budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej w ramach nowego programu "50 kW na start". Na jego realizację Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył 10 mln zł.

To pierwszy tego typu program katowickiego Funduszu, skierowany bezpośrednio do sektora małych i średnich firm. Przedsięwzięcie zainaugurowano podczas środowego Forum "Think Eco!" w Pszczynie, w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Nabór wniosków rozpocznie się w czwartek.

"Coraz więcej osób jest zainteresowanych budową mikroinstalacji fotowoltaicznej. Uznaliśmy, że warto więc wyjść im naprzeciw i poszerzyliśmy ofertę skierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie w formie dotacji i niskooprocentowanej pożyczki wyniesie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Łącznie przeznaczyliśmy na ten cel 10 mln zł, z czego 1 mln zł to dotacje" - poinformował prezes Funduszu Tomasz Bednarek.

Od 1 października zainteresowane firmy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW. Według prezesa współpracującej z Funduszem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusza Michałka, dostęp do zielonej energii jest dla inwestorów coraz ważniejszy.

"Panele fotowoltaiczne działają przez cały rok, a nasze zapotrzebowanie energetyczne w tym czasie stale się zmienia. Generujemy więc spore nadwyżki prądu. Te, które wyprodukuje fotowoltaika, firma może przekazać do zewnętrznej sieci, by odebrać je w późniejszym okresie. To rozwiązane jest szczególnie korzystne dla firm, które mogą oszczędzić na samodzielnej produkcji prądu, dodatkowo budując ekologiczny wizerunek marki" - ocenił prezes Michałek.

Nabór wniosków do programu odbędzie się w trzech turach, do końca tego roku. Pierwsza tura potrwa do 30 października, druga od 2 do 30 listopada, a trzecia od 1 do 31 grudnia. W przypadku wyczerpania środków w danej rundzie - kolejna nie odbędzie się. Fundusz zastrzegł sobie także prawo do wstrzymania naboru w jego trakcie, jeżeli wyczerpią się przeznaczone na program środki.