Śląskie: 1015 pulsoksymetrów i ponad 6,8 tys. testów trafi do DPS-ów

1015 pulsoksymetrów i ponad 6,8 tys. testów antygenowych trafi do domów pomocy społecznej w woj. śląskim – podała w piątek rzeczniczka wojewody Alina Kucharzewska. Mają one mieszkańcom i kadrze DPS-ów pomóc w walce z koronawirusem.

Kucharzewska powiedziała, że podział pulsoksymetrów i testy, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, dokona się na podstawie liczby personelu danej placówki.

"Pulsoksymetry są oczywiście dla pacjentów tych domów, a testy, aby zabezpieczyć pracowników, którzy pracują z osobami w tej grupie największego ryzyka" - zaznaczyła rzeczniczka.

Najwięcej testów (175) trafi do domu pomocy w Lublińcu, 150 do Gorzyc i do Raciborza, a 75 do Knurowa - wskazała.

Dodała też, że czwartek był pierwszym od dawna dniem w regionie, gdy nie zanotowano nowych zachorowań w tamtejszych domach pomocy społecznej.

Aktywne zakażenia są w 40 DPS-ach (na 106 zarejestrowanych w województwie). Choruje 279 pensjonariuszy. Przed tygodniem wartości te wynosiły odpowiednio ponad 50 i tysiąc. Od początku pandemii w DPS-ach regionu zanotowano 2756 ozdrowieńców.

W ub. tygodniu władze samorządowe województwa informowały o postępach akcji masowego testowania pracowników opieki społecznej, prowadzonej przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu. Objęto nią ponad 6 tys. osób. Pieniądze na badania, 1,5 mln zł, przekazał samorząd woj. śląskiego.

Według ówczesnych danych ponad 20 proc. z ponad 5 tys. przebadanych do tamtej pory w kierunku koronawirusa pracowników systemu pomocy społecznej w woj. śląskim nie zdawało sobie sprawy, że są zakażeni SARS-CoV-2. To m.in. asystenci rodzin, opiekunowie osób starszych, pracownicy noclegowni, domów pomocy społecznej i innych instytucji.

Testowanie pracowników systemu pomocy społecznej to jedna z inicjatyw prowadzonych przez samorząd woj. śląskiego od początku pandemii. W ramach akcji "Śląskie pomaga" wsparcie w postaci środków ochrony osobistej uzyskało 105 domów pomocy społecznej i ponad 100 zakładów opiekuńczo-leczniczych.

Ponadto w ramach projektu "Śląskie kadry DPS vs. COVID-19", realizowanego dzięki finansowaniu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach, w Kozubniku powstały miejsca czasowego pobytu dla mieszkańców domów pomocy społecznej, którzy po wyjściu ze szpitala mogą w nim spędzić czas diagnozowania możliwego zakażenia koronawirusem.

Miejsca te powstały, aby minimalizować ryzyko powstawania ognisk koronawirusa w domach pomocy społecznej, których pensjonariusze są szczególnie narażeni na następstwa COVID-19. Od lipca br. do połowy listopada skorzystało z nich ponad 100 osób, co

Projekt "Śląskie kadry DPS vs. COVID-19" urząd marszałkowski woj. śląskiego traktuje jako formę wsparcia dla sektora domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i placówek opieki całodobowej, bo sektor ten wymaga w czasie pandemii szczególnej interwencji i uwagi w zakresie działań profilaktycznych i interwencyjnych.

Projekt przewiduje bezpośrednie wsparcie personelu domów pomocy społecznej w celu zapewnienia właściwej opieki nad ich pensjonariuszami. W ramach przedsięwzięcia przygotowano część grantową dla wszystkich podmiotów prowadzących DPS-y w regionie pod kątem wynagrodzeń, a także część związaną z uruchomieniem miejsc czasowego pobytu.

Projekt "Śląskie kadry DPS vs. COVID-19" włączono w Śląski Pakiet dla Mieszkańca - zestaw związanych z pandemią działań finansowanych łączną deklarowaną pulą 111,1 mln zł, głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.