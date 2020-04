Śląskie: 104 zadania do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r.

104 zadania w woj. śląskim zostaną w tym roku dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych – podał w czwartek Śląski Urząd Wojewódzki. Ponad 160 mln zł ma przełożyć się na prace na 123 km dróg lokalnych.

W środę premier Mateusz Morawiecki wziął udział wraz z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem w konferencji prasowej, podczas której zapowiedział wzmocnienie programu Funduszu Dróg Samorządowych.

Jak zaznaczył, Fundusz Dróg Samorządowych o wartości ponad 3 mld zł i obejmujący ponad 2 tys. przedsięwzięć, będzie jednym z impulsów stymulowania gospodarki, szczególnie w kontekście epidemii koronawirusa.

Następnie resort infrastruktury informował, że w skali całego kraju, w ramach naboru na ten rok, FDS wesprze 2 297 zadań, w tym 623 powiatowych i 1 674 gminnych. MI wskazało, że planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3 467 km dróg: 1 708 km powiatowych i 1 759 km gminnych.

MI podało, że w woj. śląskim limit na dofinansowanie zadań samorządów to 160,8 mln zł: 91,9 mln zł na zadania powiatowe, 68,9 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyskają 104 zadania: 35 powiatowych i 69 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 123 kilometrów dróg: 70 km powiatowych i 53 km gminnych.

W czwartek dane te potwierdził i rozszerzył Śląski Urząd Wojewódzki. Z opublikowanego przez biuro prasowe urzędu zestawienia wynika, że spośród 35 zadań powiatowych, 15 - o łącznej wartości 186,7 mln zł (w tym 93 mln zł z FDS) - to kontynuowane zadania wieloletnie, 15 - o łącznej wartości 63,7 mln zł (w tym 37,9 mln zł z FDS) - to nowe zadania jednoroczne, a 5 - o łącznej wartości 61,8 mln zł (w tym 30,1 mln zł z FDS) - to nowe zadania wieloletnie.

Spośród 69 zadań gminnych, 17 - o łącznej wartości 60,3 mln zł (w tym 35,1 mln zł z FDS) - to kontynuowane zadania wieloletnie, 44 - o łącznej wartości 76,2 mln zł (w tym 47 mln zł z FDS) - to nowe zadania jednoroczne, a 8 - o łącznej wartości 38,6 mln zł (w tym 17,4 mln zł z FDS) - to nowe zadania wieloletnie.

Śląski Urząd Wojewódzki podał też, że na liście zadań powiatowych rezerwowych znalazło się 10 zadań (6 nowych jednorocznych i 4 nowe wieloletnie), a na liście zadań gminnych rezerwowych - 18 zadań (10 nowych jednorocznych i 8 nowych wieloletnich).

Jedno z największych dofinansowanych zadań powiatowych to przebudowa ul. 3 Maja w Chorzowie (mieście na prawach powiatu). Wartość tego rozplanowanego na lata 2019-2022 projektu to łącznie 28,4 mln zł (po stronie miasta; odrębną część przy wsparciu środków unijnych realizują tam Tramwaje Śląskie), z czego FDS zapewnia 14,2 mln zł.

Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

Fundusz Dróg Samorządowych powołano w 2018 r. w celu dofinansowania budowy, przebudowy oraz remontów dróg powiatowych i gminnych. Źródła finansowania FDS to wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacje z budżetu państwa (w tym z części budżetu, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej), Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa.

W ub. roku ostateczna pula FDS do rozdysponowania w woj. śląskim wynosiła - według danych z maja ub. roku - 292,1 mln zł.