Śląskie: 13 nowych autobusów dotrze jesienią do bielskiego PKS

Jesienią bielski PKS otrzyma 13 nowych autobusów napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG). To reszta z zamówionych 26 pojazdów. Pierwszych 13 wyjechało już na drogi – podał Radosław Ostałkiewicz, prezes Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, do którego należy PKS.

"Autobusy są już gotowe. Dotrą do nas na przełomie października i listopada. Oznakowane będą nazwą +Komunikacja Beskidzka+, pod którą chcemy świadczyć usługę" - powiedział Ostałkiewicz.

Prezes Związku poinformował, że zakup nowoczesnych autobusów umożliwia wycofanie 17 najstarszych pojazdów w taborze przewoźnika. "Tabor chcemy sukcesywnie odnawiać. Zamierzamy kupować rocznie jeden lub dwa używane autobusy, które będą o 10 lat nowsze od najstarszych obecnie używanych, wyprodukowanych jeszcze w latach 2000." - powiedział.

PKS Bielsko-Biała kupił 26 12-m autobusów w firmie Solaris Bus & Coach latem ub.r. Wszystkie napędzane są gazem. Pojazdy są wyposażone w system dynamicznej informacji pasażerskiej. Swobodnie będą z nich mogli korzystać niepełnosprawni. Producent zaoferował je za cenę brutto w wysokości 32 mln zł. Ostałkiewicz poinformował, że 70 proc. kwoty na projekt, czyli 22,6 mln zł, pochodziło z funduszy UE.

Prezes Związku dodał, że od 1 stycznia przyszłego roku zmieniona zostanie nazwa przewoźnika. "Nazwa PKS w Bielsku-Białej zostanie zastąpioną przez Komunikacja Beskidzka" - powiedział.

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny powstał, by organizować publiczny transport pasażerski w powiecie bielskim - w gminach: Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice i Wilkowice. Ma 100 proc. udziałów w PKS Bielsko-Biała, który dysponuje obecnie ok. 80 autobusami. Do Związku chcą przystąpić także Kęty w województwie małopolskim, które sąsiadują z powiatem bielskim.