Śląskie: 15 innowacyjnych rozwiązań w finale konkursu na najlepsze startupy

15 innowacyjnych rozwiązań znalazło się w finale ósmej edycji konkursu Startup Challenge, towarzyszącego planowanemu na 24-26 kwietnia XV Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach. Finał adresowanego do startupów konkursu odbędzie się podczas gali wieńczącej drugi dzień kongresu.

Ideą EEC (European Economic Congress) Startup Challenge jest łączenie autorów innowacyjnych pomysłów z tymi, którzy poszukują inspiracji i nowych możliwości inwestowania. Do tegorocznego konkursu zgłoszono 213 projektów w pięciu kategoriach.

Finaliści zyskają możliwość zaprezentowania swojego pomysłu przed gośćmi Europejskiego Kongresu Gospodarczego, a tym samym okazję do pozyskania partnera biznesowego spośród przedsiębiorców, gotowych inwestować w innowacyjne projekty. Uczestnicy konkursu mogą też liczyć na wsparcie ekspertów i dostęp do doradztwa oraz mentoringu.

Wśród zakwalifikowanych do finału nowatorskich rozwiązań są m.in. ekosystem płatniczy oparty na biometrii oka i twarzy, narzędzie do oceny osobowości w formie gry komputerowej, innowacyjna metoda diagnostyki endometriozy, nieinwazyjne urządzenie terapeutyczne przyspieszające leczenie trudno gojących się ran, aplikacja do walki z marnowaniem żywności, system optymalizujący pracę farm fotowoltaicznych, system do zarządzania biurem czy autorskie testy do weryfikacji kluczowych cech osobowości kandydatów na stanowiska niższego i średniego szczebla.

Inne pomysły, które będą zaprezentowane w finale konkursu, to np. platforma do tworzenia spersonalizowanych fabularnie atrakcji hotelowych w formie interaktywnych gier edukacyjnych, nanomateriał umożliwiający budowę nowej generacji oczyszczaczy powietrza, technologia przetwarzania bioodpadów w autorski nawóz organiczny, narzędzie do automatycznej analizy wyników badań laboratoryjnych czy system współdzielenia i rezerwacji miejsc parkingowych oraz mobilnego dostępu do bram i szlabanów na parkingach.

Do Startup Challenge mogły zgłaszać się startupy działające na rynku nie dłużej niż pięć lat, posiadające innowacyjny produkt, technologię, model biznesowy lub "zoptymalizowany istniejący proces" w jednej z pięciu kategorii branżowych. Od pierwszej edycji w 2016 r. do konkursu startupów zgłoszono ponad 1,2 tys. projektów z całego świata. Wśród dotychczasowych laureatów są firmy działające z powodzeniem w wielu sektorach gospodarki.

Tegoroczne kategorie konkursowe to: Modern Economy (przemysł, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo, robotyka, automatyzacja); Environment (ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów); Health&Biotechnology (medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia); Business Processes (zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR) oraz Client&Lifestyle (handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego).

15. Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się 24-26 kwietnia br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Organizatorem wydarzenia jest grupa PTWP. Finał konkursu Startup Challenge zaplanowano w drugim dniu kongresu, 25 kwietnia.

