Śląskie: 18 projektów z regionu w II etapie programu Kolej Plus; większość w Metropolii

Osiemnaście projektów z woj. śląskiego znalazło się w II etapie rządowego programu Kolej Plus, zakładającego wsparcie państwa dla lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej. Piętnaście z nich dotyczy obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i wiąże się z projektem Kolei Metropolitalnej.

Jak poinformował we wtorek prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel, w całym kraju do II etapu Kolei Plus zakwalifikowało się 79 projektów o łącznej wartości ponad 30 mld zł. Nie wszystkie z nich zostaną zrealizowane, ponieważ budżet programu to 6,6 mld zł.

Najwięcej zakwalifikowanych projektów w kraju, 18, dotyczy woj. śląskiego. 15 z nich lokalne samorządy przygotowały przy wsparciu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która zrzesza 41 miast i gmin centralnej części regionu. W czerwcu br. władze GZM zadeklarowały możliwość zapewnienia wkładu własnego do realizacji przez miasta i gminy projektów Kolei Plus - na poziomie 15 proc.

Jako warunek Metropolia postawiła zbieżność takich projektów z koncepcją Kolei Metropolitalnej. Jest to jeden z głównych projektów GZM - działającego od 2018 r. związku samorządów, wśród którego ustawowych zadań jest transport publiczny.

Wśród zakwalifikowanych do II etapu Kolei Plus projektów z terenu GZM dominują budowy nowych przystanków osobowych. Gliwice chcą budować przystanki: Bema na linii do Katowic oraz Czechowice na linii do Pyskowic, Zabrze myśli o przystankach: Armii Krajowej i Zaborze Północ na linii Gliwice-Katowice, a Świętochłowice - o przystanku Mijanka na tej samej linii. Bytom zgłosił przystanki Os. Arki Bożka oraz Rozbark - na linii Katowice - Tarnowskie Góry, Mysłowice - przystanek Północ na linii do Oświęcimia, a Tychy - modernizację stacji Tychy Miasto.

Bytomski samorząd złożył także projekt prac na liniach nr 189 i 132 i budowy nowych łącznic w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie - Bytom, wraz z budową nowych przystanków Ruda Orzegów i Bytom Zabrzańska. Ruda Śląska zgłosiła przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice - Ruda Kochłowice - Katowice liniami kolejowymi nr 141, 164 i 651.

Samorząd Katowic zaproponował przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice, zrewitalizowaną ostatnio linią nr 142 przez dzielnicę Murcki. Dąbrowa Górnicza planuje rewitalizację linii kolejowej nr 162 Strzemieszyce - Huta Katowice z jej odbudową do stacji Dąbrowa Górnicza (wraz z budową przystanku Tworzeń i rozbudową przystanku Gołonóg).

Pyskowice chciałyby odbudować rozebraną linię kolejowej nr 198 Pyskowice - Pyskowice Miasto. Mikołów zaproponował budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych na odcinku Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice linii Katowice - Rybnik.

Pozostałe zgłoszone projekty z terenu woj. śląskiego zakładają rewitalizację linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała (wnioskodawca: stowarzyszenie subregionu południowego), budowę przystanku Wodzisław Śląski Centrum (miejscowy magistrat) oraz "połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami" (urząd marszałkowski).

Wykonana dla GZM przez ekspertów Politechniki Śląskiej czterowariantowa koncepcja budowy Kolei Metropolitalnej była gotowa w styczniu ub. roku. W sierpniu br. Metropolia zamówiła wstępne studium wykonalności, które ma określić, jakie z zaproponowanych rozwiązań są możliwe do realizacji oraz w jakim zakresie. Studium ma powstawać przez cztery lata, a cały projekt Kolei Metropolitalnej - w ciągu 20 lat.

Nabór wniosków od samorządów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej Plus zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, ogłosił 26 maja br. Według rządowych szacunków na realizację programu zostanie przeznaczone 6,6 mld zł do 2028 r. 85 proc. wartości zaplanowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez PKP PLK.

Wnioski w ramach programu samorządy mogły składać do 26 sierpnia br. Obecnie zakończyła się ich wstępna kwalifikacja, po której samorządy będą miały rok na przygotowanie wstępnych koncepcji - z zakresem i założeniami inwestycji, a także zapewnieniem finansowania. W ciągu kolejnych trzech miesięcy PLK przygotują ostateczną listę projektów - do zatwierdzenia. Prace budowlane mogłyby zacząć się w latach 2023-2024 i być prowadzone do 2028 r.