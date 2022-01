Śląskie: 18 stref ochronnych wokół gniazd bielików

W woj. śląskim wyznaczono 18 stref ochronnych wokół siedlisk bielików, które zimą rozbudowują swoje gniazda i przygotowują się do sezonu lęgowego - informuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach.

Bielik, wbrew wciąż jeszcze dość powszechnej opinii, to nie orzeł, ale największy w Polsce ptak z rodziny jastrzębiowatych. Bieliki są mocno terytorialne - w swoim rewirze mają często kilka gniazd, przeważnie od dwóch do pięciu.

"Nowa para bielików już jesienią poprzedzającą sezon lęgowy może zacząć budować gniazdo. Ptaki korzystające z gniazda kolejny sezon, przez cały rok - również zimą - mogą dokładać do niego gałęzie" - wyjaśnia rzecznik katowickiej RDOŚ Łukasz Zych.

Zima to dla bielików nie tylko czas rozbudowy gniazd, ale również widowiskowych toków w powietrzu. Ptaki, których rozpiętość skrzydeł dochodzi nawet do 2,5 metra, wzbijają się wysoko ponad gniazdo, by po chwili rzucić się wirując w dół. Przypomina to korkociąg - efektowną figurę znaną z akrobacji lotniczych.

Po udanych tokach, w lutym lub marcu, samica bielika składa w gnieździe jaja. Jednym z poważniejszych zagrożeń jest niepokojenie wysiadujących ptaków - taka presja może powodować nawet utratę lęgu. W celu ochrony tych rzadkich ptaków wokół gniazd ustanawia się strefy ochronne: całoroczne (o promieniu 200 metrów od gniazda) lub okresowe, na okres lęgowy (500 metrów).

"W strefie całorocznej zabronione jest przebywanie osób, z wyjątkiem właściciela nieruchomości i osób sprawujących nadzór, wycinanie drzew i krzewów oraz zmienianie stosunków wodnych, w tym także w ramach gospodarki leśnej. W strefie ochrony okresowej taka działalność jest możliwa jedynie w ograniczonym zakresie poza sezonem lęgowym. Dla ochrony bielika w woj. śląskim wyznaczonych zostało 18 takich stref" - podała katowicka RDOŚ.

Przykładem ptaka, który nawet w styczniu może przystąpić do lęgów, jest krzyżodziób - pięknie ubarwiony ptak z rodziny łuszczakowatych. Wczesne lęgi mają miejsce wtedy, gdy ptaki mają zapewnioną dostępność i obfitość pokarmu - nasion drzew iglastych, wyłupywanych przez ptaki z szyszek charakterystycznym, zakrzywionym dziobem.

