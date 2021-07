Śląskie: 2 mln zł wsparcia dla jurajskich gmin turystycznych

Dziewięć gmin z Jury Krakowsko-Częstochowskiej otrzymało we wtorek 2 mln zł na projekty służące poprawie infrastruktury turystycznej. Środki przekazane w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki sfinansują m.in. modernizację placów zabaw i innych obiektów oraz remonty dróg, chodników i tras rowerowych.

Zgodnie z zasadami, pieniądze z puli pod nazwą "Śląskie. Łączy nas turystyka" trafiają do tych gmin turystycznych, które w okresie pandemii podjęły własne inicjatywy wspierające przedsiębiorców z branży turystycznej - jak ulgi, zwolnienia czy umorzenia podatków i opłat lokalnych.

"Przekazujemy pieniądze gminom, by mogły zwolnić swoich przedsiębiorców z opłat lokalnych, ułatwiając im prowadzenie biznesu. Taki mechanizm zapewnia realne wsparcie, dzięki któremu samorządy lokalne mogą wykonywać swoje zadania inwestycyjne, jednocześnie wspomagając przedsiębiorców z branży turystycznej" - wyjaśnił marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski.

Łącznie w ramach tego mechanizmu do 21 gmin woj. śląskiego, położonych w Beskidzie Śląskim, Beskidzie Żywieckim, na Śląsku Cieszyńskim oraz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej trafia 10 mln zł na realizację 39 przedsięwzięć, wartych w sumie ok. 17,5 mln zł. Natomiast łączna wartość pomocy, udzielonej przez te gminy przedsiębiorcom w postaci rozmaitych ulg czy zwolnień, przekracza 7 mln zł.

We wtorek na Zamku w Ogrodzieńcu stosowne promesy otrzymali - oprócz samorządowców z Ogrodzieńca - także przedstawiciele lokalnych władz Żarek, Janowa, Poraja, Olsztyna, Niegowy, Włodowic, Kroczyc i Częstochowy - to ostatnie miasto z otrzymanych środków zamierza sfinansować adresowane do turystów projekty "Magia Starego Ratusza w Częstochowie" oraz "Częstochowa - wakacyjny kierunek zwiedzania". Łącznie zrealizowanych będzie 16 projektów, a wartość wsparcia dla dziewięciu gmin to 2 mln zł.

Na zasadach podobnych jak w przypadku gmin jurajskich pomoc otrzymują także: Bielsko-Biała, Wisła, Szczyrk, Ustroń, Brenna, Istebna, Jeleśnia, Rajcza, Gilowice, Węgierska Górka, Jaworze i Wilkowice, które również wsparły lokalnych przedsiębiorców w okresie pandemii COVID-19.

