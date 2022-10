Śląskie: 23 szpitale dostaną z NFZ 77,5 mln zł

23 szpitale z woj. śląskiego, które mają problem ze zbilansowaniem swojego budżetu, otrzymają w sumie do końca tego i w przyszłym roku 77,5 mln zł – poinformował we wtorek dyrektor śląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Piotr Nowak.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

NFZ na polecenie ministra zdrowia przygotował specjalny mechanizm finansowy dla szpitali podstawowego zabezpieczenia szpitalnego, w których po ostatnim zasileniu podwyżkowym wzrost wartości kontraktów nie przekroczył 16 proc. Dodatkowe pieniądze mają pozwolić tym placówkom na osiągnięcie progu 16 proc. wartości umów z NFZ za drugie półrocze tego roku.

"Dzięki decyzji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i prezesa NFZ Filipa Nowaka możemy do systemu włożyć kolejne blisko 22,5 mln zł w okresie od września do grudnia tego roku, na przyszły rok szacujemy, że od stycznia do czerwca wpompujemy kolejne ok. 55 mln zł" - poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej w Katowicach dyrektor śląskiego NFZ Piotr Nowak.

Dodał, że w woj. śląskim dodatkowe pieniądze otrzymają 23 jednostki - są to szpitale powiatowe, marszałkowskie i zarządzane przez inne podmioty.

Pieniądze otrzyma m.in. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu. "Nasze środki w ramach kontraktu z NFZ będą powiększone o ok. 216 tys. miesięcznie, co daje nam kwotę ponad 800 tys. do końca roku. Środki te będą przeznaczone na funkcjonowanie szpitala" - powiedział dyrektor placówki Wojciech Michalik.

Przyznał, że ta kwota nie zmieni znacząco sytuacji szpitala, którego roczny budżet wynosi 200 mln zł, a kwota zobowiązań wymagalnych wynosi ponad 20 mln zł. Pozwolą jednak - jak wskazał - spłacić m.in. niektóre zaległe zobowiązania.

Pieniądze trafią do szpitali dzięki wprowadzeniu specjalnego współczynnika korygującego. Kwota, którą otrzyma dany szpital, jest wyliczana indywidualnie. Dodatkowe wsparcie szpitale będą otrzymywały przez 10 miesięcy - od września 2022 do czerwca przyszłego roku. Jest jednak pewien warunek uzyskania kolejnej transzy wsparcia - otrzymają je szpitale, które w ciągu 3 miesięcy od zmiany warunków finansowania przedstawią plan działań mających spowodować zrównoważenie ich kosztów i przychodów.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl