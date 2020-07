Śląskie: 33 nowe przypadki koronawirusa w kopalniach

33 nowe przypadki koronawirusa potwierdzono minionej doby wśród pracowników kopalń węgla kamiennego – łącznie z SARS-CoV-2 zmaga się obecnie 762 górników z Polskiej Grupy Górniczej (PGG), prywatnej kopalni Silesia oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).

Podobnie jak w poprzednich dniach, największy wzrost zachorowań - o 26 przypadków - zanotowano we wtorek w kopalniach PGG, gdzie od początku epidemii zachorowało 2 tys. 378 osób - wyzdrowiało 80 proc., czyli 1 tys. 903 osoby. Nadal choruje - w większości bezobjawowo - 475 górników, a 676 osób jest w kwarantannie.

Największym obecnie ogniskiem koronawirusa w PGG jest kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej, gdzie od poniedziałku do środy trwa kolejna tura badań przesiewowych, obejmująca ok. 1,4 tys. osób. Do poniedziałku odnotowano tam 284 przypadki zakażenia - obecnie spływają wyniki badań przesiewowych, a liczba zakażonych nadal rośnie.

"Na 540 przebadanych w poniedziałek osób potwierdzono 65 przypadków SARS-CoV-2" - poinformowała PAP rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska, oceniając, iż w porównaniu z poprzednią turą badań przesiewowych, kiedy zakażona była trzecia część przebadanych osób, najnowsze dane napawają pewnym optymizmem.

W prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie kolejna, obejmująca ok. 300 górników, tura badań przesiewowych trwa we wtorek, wirusem SARS-CoV-2 zakaziło się dotąd 199 osób (wobec poniedziałku wzrost o jeden przypadek), z których 32 wyzdrowiały. Nadal choruje 167 pracowników, a 110 przebywa w kwarantannie.

Od kilku tygodni stabilna jest sytuacja epidemiczna w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, gdzie do wtorku zakaziło się 4 tys. 25 osób (wzrost o 6), a wyzdrowiało 3 tys. 905 (ponad 97 proc.). 42 pracowników JSW jest nadal w kwarantannie. Choruje 120 osób.

Ogółem od początku epidemii do poniedziałku koronawirusem zaraziło się 6 tys. 993 pracowników trzech górniczych spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, z których 6 tys. 398 wyzdrowiało (blisko 91,5 proc.). Dane te, oprócz JSW i PGG, obejmują także należącą do spółki Węglokoks Kraj kopalnię Bobrek, gdzie na początku lipca wyzdrowiało już wszystkich 590 zakażonych górników; nie obejmują natomiast prywatnej kopalni Silesia, gdzie zachorowało 199 osób, a wyzdrowiały 32.

Obecnie z Covid-19 zmaga się łącznie 762 górników: 475 w PGG, 120 w JSW i 167 w kopalni Silesia.

Według danych sanepidu w woj. śląskim - gdzie odnotowano najwięcej w kraju zakażeń - do wtorku koronawirusa wykryto u 15 tys. 597 osób (we wtorek poinformowano o 161 nowych przypadkach zakażenia, nie tylko wśród górników), z których 387 zmarło. W regionie wyzdrowiało 13 tys. 344 osób, czyli ponad 85,5 proc. wszystkich zakażonych.