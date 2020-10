Śląskie: 45 mln zł dofinansowania UE dla projektu 11 gmin ws. OZE dla mieszkańców

Przygotowany przez 11 gmin projekt, który ma zapewnić dotacje dla mieszkańców do instalacji OZE, otrzymał 45 mln zł unijnego dofinansowania. Dzięki przedsięwzięciu o wartości blisko 70 mln zł w prywatnych domach ma pojawić się ponad 3,6 tys. różnych instalacji.

W czwartek umowę ws. dofinansowania przedsięwzięcia z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 podpisali przedstawiciele zarządu woj. śląskiego oraz lidera projektu - gminy Tarnowskie Góry.

Jak wynika z informacji urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego, projekt obejmuje gminy: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice oraz Tworóg.

Jego łączny koszt to 69,6 mln zł, a dofinansowanie z RPO - 44,5 mln zł. Projekt zakłada dofinansowania ogółem do montażu 1990 instalacji fotowoltaicznych, 664 instalacji kolektorów słonecznych, 632 pomp ciepła oraz 329 kotłów na biomasę.

Tarnogórski samorząd podał w czwartek, że z tej liczby instalacji OZE w tamtejszych domach pojawi się 1045. Wartość części projektu, dotyczącej gminy Tarnowskie Góry, to 21,7 mln zł, gdzie dofinansowanie z RPO wynosi 16,3 mln zł (w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 13,8 mln zł, a ze środków budżetu państwa: 2,6 mln zł).

"To kolejne ekologiczne przedsięwzięcie naszej gminy" - zaznaczył, cytowany w informacji, burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech. Jak wyjaśnił, miasto od 2006 r. prowadzi swój Program Ograniczenia Niskiej Emisji, przekazując dotacje na wymianę pieców i termomodernizację prywatnych domów.

Ekologiczne są też już niemal wszystkie źródła ciepła w publicznych budynkach - dobiega końca termomodernizacja 14 tarnogórskich szkół. Systematycznie termomodernizowane i podłączane do sieci centralnego ogrzewania są budynki komunalne.

Wkrótce w Tarnowskich Gór zacznie się też budowa centrum przesiadkowego wraz z systemem dróg, którego celem jest ograniczenie niskiej emisji poprzez nacisk na transport zborowy i rowerowy. Lokalny dostawca ciepła systemowego w ostatnich latach zainwestował 80 mln zł w likwidację kilkudziesięciu kotłowni, setek mniejszych kotłów i budowę sieci centralnego ogrzewania.

Projekt 11 gmin jest jednym z dwóch największych dofinansowanych w jedynym konkursie tamtejszego RPO dotyczącym OZE. Ogółem kwotą ponad 335 mln zł wsparto 14 projektów z całego regionu - największy - obejmujący sześć gmin z podregionu sosnowieckiego - opiewa na 70,1 mln zł (w tym 53,1 mln zł z RPO).

Nabór w jedynym konkursie na dotacje do OZE dla gmin w obecnym śląskim RPO (część środków na odnawialne źródła jest rozdzielana w procedurze pozakonkursowej) trwał od września 2017 r. do maja 2018 r. Spłynęło w nim 125 wniosków na ponad 800 mln zł, przy pierwotnej alokacji 75,9 mln zł

Jesienią ub. roku urząd marszałkowski informował, że dzięki uruchomieniu rezerw i zgodzie ministerstw rozwoju oraz finansów udało się wówczas zwiększyć pulę środków do 147,5 mln zł, co pozwoliło skierować wsparcie zamiast do 6 gmin - do 27.

W lutym br. urząd marszałkowski podał, że wynegocjował kolejne zwiększenie puli unijnych środków konkursu - o 164 mln zł Dzięki takiej decyzji możliwy był wybór kolejnych 10 projektów z listy rezerwowej konkursu. Nowe wybrane projekty - realizowane na terenie 24 gmin - uzyskają wsparcie w wysokości 164 mln zł z funduszy strukturalnych oraz 8,3 mln zł z budżetu państwa.

Część środków śląskiego RPO na odnawialne źródła energii jest rozdzielana w procedurze tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w której samorządy lokalne współdecydują o podziale środków.

Na początku br. związek ZIT, zrzeszający gminy centralnej części regionu, informował np. o podziale ponad 135 mln zł - dofinansowania w obszarze efektywności energetycznej i OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - między 77 projektów. Z podobnych środków korzystają też samorządy trzech pozostałych subregionów województwa.