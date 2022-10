Śląskie: 650 mln zł ma trafić do czterech samorządów na rozwój stref ekonomicznych

Łącznie ok. 650 mln zł ma trafić do samorządów Sławkowa, Częstochowy, Jaworzna i Dąbrowy Górniczej na rozwój tamtejszych terenów inwestycyjnych – wynika z sobotniej informacji wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka. Powstać ma m.in. nowa droga do Euroterminalu w Sławkowie.

O dotyczących woj. śląskiego szczegółach ogłoszonych w piątek decyzji ws. promes inwestycyjnych w ramach piątej edycji Programu Inwestycji Strategicznych - na rozwój stref ekonomicznych - Wieczorek poinformował na sobotnim briefingu w Sławkowie (Śląskie).

Samorząd siedmiotysięcznego Sławkowa dostał w piątek obietnicę 250 mln zł dofinansowania do budowy łącznika drogowego między drogą krajową nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS, gdzie kończy się kolejowe połączenie szerokotorowe z Ukrainy. Łącznik jest postulowany od lat przez samorządy wschodniej części woj. śląskiego. Dotąd dojazd do terminali prowadzi drogami lokalnymi.

"Inwestycje w strefach przemysłowych w woj. śląskim, głównie zlokalizowanych w Zagłębiu Dąbrowskim, mają poprawić jakość funkcjonowania przedsiębiorstw, ale też poprawić jakość życia i bezpieczeństwo obywateli, udrażniając bardzo wiele układów drogowych. Te 650 mln zł na cztery ogromne inwestycje w woj. śląskim - są na poprawę i ogromny rozwój" - zaznaczył wojewoda.

"To miejsce, w perspektywie współpracy, jaka ma miejsce z Ukrainą i w tej sytuacji geopolitycznej, w jakiej się znajdujemy, myślę, że możemy traktować jako bardzo prorozwojowe i przyszłościowe" - nawiązał do sławkowskiej inwestycji Wieczorek.

Jak powiedziała posłanka Ewa Malik, 100 mln zł dla Jaworzna ma zostać przeznaczone na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w tworzonym 300-hektarowym Jaworznickim Obszarze Gospodarczym, gdzie m.in. zakładana jest budowa polskich samochodów elektrycznych Izera.

"Będzie to nowoczesna infrastruktura z wykorzystaniem podziemnych wód kopalnianych, które będziemy po uzdatnianiu kierować do wodociągu; będzie także budowa nowoczesnej kanalizacji ściekowej i kanalizacji deszczowej" - zasygnalizowała Malik. "Strefa ta ma docelowo zatrudniać 12 tys. osób" - przypomniała.

Poseł Rober Warwas mówił, że 48 mln zł skierowano na nowy układ drogowy strefy inwestycyjnej w dzielnicy Dąbrowy Górniczej - Tucznawie, gdzie obecnie prowadzone są inwestycje o wartości ok. 6 mld zł, a z ok. 250 ha powierzchni wykorzystanych jest ponad 130 ha. "48 mln zł, które trafi na uzbrojenie terenu, na budowę nowych dróg, powoli na kierowanie tam kolejnych inwestycji" - uznał.

Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Marzena Bryl wyjaśniała, że strefa rekomendowała cztery dofinansowane projekty uzasadniając, że np. częstochowski teren KSSE, z licznymi dobrze funkcjonującymi firmami potrzebuje lepszego skomunikowania, aby ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorcom, ale też mieszkańcom. "Stąd te 250 mln zł" - wyjaśniła Bryl.

W rozmowie z PAP Bryl wskazała, że tylko do częstochowskiego zakładu Guardiana codziennie wjeżdża nawet 200 ciężarówek. Przyznała też, że Jaworzno, pod kątem Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG). wnioskowało w tym samym naborze także o dotację na budowę dróg; miasto wraz ze strefą będzie się starało wykorzystać w tym celu ew. kolejne możliwości.

Burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk przypomniał natomiast PAP, że miasto od lat ubiegało się, aby połączenie do Euroterminalu, ze względu na swoje znaczenie, było bądź inwestycją wojewódzką, bądź krajową. Ostatecznie, wobec ostatniej możliwości w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, sławkowski samorząd zdecydował się jednak być wnioskodawcą.

Adamczyk zastrzegł, że bez dodatkowego wsparcia, m.in. na wkład własny lub do prowadzenia procesu inwestycyjnego, Sławków - z 50 milionowym budżetem - nie jest w stanie samodzielnie realizować takiej inwestycji. Wskazał, że otrzymał już zapewnienie 2 proc. wkładu własnego ze strony władz Euroterminala, a także pomocy ze strony Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Burmistrz Sławkowa oszacował, że - po otrzymaniu promesy inwestycyjnej - w ciągu dziewięciu miesięcy uda się przygotować program funkcjonalno-użytkowy, a następnie ogłosić przetarg na realizację w formule projektuj i buduj. Następnie, po przeprowadzeniu procedury przetargowej, rok do półtorej powinno zająć projektowanie i kolejne dwa - do dwóch i pół roku budowa.

W piątek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że do gmin, powiatów i województw w ramach piątej edycji Rządowego Program Inwestycji Strategicznych trafi blisko 5 mld zł na rozwój stref przemysłowych. Spośród wielu wniosków, bezzwrotne dofinansowanie otrzymają 52 inwestycje.

Jak podkreśliła KPRM w piątkowym komunikacie, rządowi zależy na wzmacnianiu stref ekonomicznych, które mają wpływ na rozwój regionów poprzez m.in. przyciąganie nowych inwestycji, rozwój eksportu i tworzenie nowych miejsc pracy.

KPRM przypomniała, że nabór wniosków trwał od 21 czerwca 2022 r. do 26 lipca 2022 r. i mógł dotyczyć czterech obszarów: budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej; budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej; budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej; budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym elementów melioracji gruntu.

"Piąta edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych cieszyła się dużym zainteresowanie. Spośród wielu wniosków, 52 inwestycje otrzymają bezzwrotne dofinansowanie (...). Bezzwrotne dofinansowanie wyniesie nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego samorządu wynosi 2 proc." - poinformowała KPRM.

