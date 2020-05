Śląskie: 67 zakażeń koronawirusem z części próbek pobranych od górników w piątek

67 dodatnich wyników przyniosły pierwsze badania na obecność koronawirusa z próbek pobranych w piątek, w pierwszym dniu prowadzenia badań przesiewowych wśród górników pięciu wytypowanych śląskich kopalń – podał w poniedziałek wieczorem Śląski Urząd Wojewódzki.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami badania ok. 1 tys. próbek pobranych od górników w czwartek dało 165 dodatnich wyników.

Rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska zastrzegła, że wyniki z próbek z piątku są jeszcze niepełne. "Dane te cały czas spływają" - zaznaczyła. Przypomniała, że w ramach badań przesiewowych, w czwartek i piątek od górników pobrano łącznie ok. 2 tys. wymazów do testów.

W związku m.in. z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w kopalniach i wśród rodzin górników, w środę główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas informował w Katowicach o rozpoczęciu od czwartku dużej akcji badań przesiewowych w pięciu zakładach, następnie - zgodnie z informacjami ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego - rozszerzonej.

Badaniom przesiewowym są poddawani pracownicy pięciu kopalń, gdzie wykryto dużą liczbę zakażeń koronawirusem. Chodzi o należące do Polskiej Grupy Górniczej kopalnie Jankowice, Murcki-Staszic i Sośnica (w sumie w PGG jest już ponad 500 zakażeń), należącą do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalnię Pniówek oraz bytomską kopalnię Bobrek, należącą do spółki Węglokoks Kraj.

Zgodnie z przekazanymi w niedzielę i poniedziałek wynikami dotyczącymi próbek z czwartku, wirusa wykryto w próbkach 38 pracowników kopalni Jankowice w Rybniku, 15 pracowników kopalni Murcki-Staszic w Katowicach, 57 pracowników kopalni Sośnica w Gliwicach, 29 pracowników kopalni Pniówek w Pawłowicach oraz 26 osób z kopalni Bobrek w Bytomiu.

Pierwsze, podane w poniedziałek wieczorem, dane nt. próbek z piątku dotyczą 1 pracownika kopalni Jankowice, 27 pracowników kopalni Murcki-Staszic, 4 pracowników kopalni Pniówek oraz 35 z kopalni Sośnica.

W związku z trudną sytuacją epidemiczną w kilku kopalniach, w poniedziałek w posiedzeniu wojewódzkiego sztabu kryzysowego w Katowicach uczestniczył wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który poinformował, że do środy w ramach badań przesiewowych od górników z wytypowanych kopalń zostanie pobranych 15 tys. wymazów. Dodał, że od środy w woj. śląskim ruszy dziewiąte laboratorium, mogące wykonać kilka tysięcy testów dziennie.

Wiceminister oraz wojewoda śląski Jarosław Wieczorek poinformowali, że do niedzieli pobrano już wymazy od ok. 10 tys. pracowników pięciu kopalń. Kraska wskazał, że do środy wymazy zostaną pobrane od "praktycznie wszystkich" górników z wytypowanych kopalń - łącznie od 15 tys. osób (wymazy te są pobierane w punktach stacjonarnych, przede wszystkim typu drive-through).

Od wtorku ma ruszyć również pobieranie próbek od rodzin górników ze stwierdzanymi dodatnimi wynikami - do nich z kolei dotrą wymazobusy. Dla górników z kopalń objętych badaniami przesiewowymi uruchomiono infolinie; są zapewnieni psychologowie. Badani górnicy nie pracują, czekając na wyniki testów.

Kopalnie Jankowice i Murcki-Staszic już trzeci tydzień nie wydobywają węgla, kopalnia Sośnica wstrzymała wydobycie w minioną środę - wszystkie trzy zakłady planują przestój co najmniej do 17 maja. Od poniedziałku (na razie - jak się planuje - do czwartku) nie produkuje też bytomska kopalnia Bobrek, a kopalnia Pniówek ograniczyła pracę, z zachowaniem pełnej ciągłości dostaw węgla oraz gotowości technicznej do produkcji.

Według ostatnich, opublikowanych w poniedziałek po południu danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w regionie wynosi obecnie 3779 (o 71 więcej, niż w poniedziałek rano).

W kwarantannie domowej przebywa w woj. śląskim (decyzje sanepidu, bez danych policji) 5 800 osób, a 7 047 osób jest pod nadzorem sanitarnym. Zmarło 150 osób, 905 wyzdrowiało, w szpitalach leczonych jest 416 osób. Dla regionu przebadano 42 604 próbki.