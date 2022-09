Śląskie: 82 tys. wniosków w programie Czyste Powietrze wartych 1,2 mld zł

Mieszkańcy woj. śląskiego w ramach programu Czyste Powietrze złożyli 82 tys. wniosków o dofinansowanie na 1,2 mld zł - poinformował prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek.

W środę podczas Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza na Rynku w Katowicach pracownicy WFOŚ promowali program i dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska wśród mieszkańców miasta.

Rządowy program Czyste Powietrze ruszył cztery lata temu, we wrześniu 2018 r. "Zdecydowanie największe zainteresowanie programem jest w woj. śląskim. To już 82 tys. złożonych wniosków na kwotę dofinansowania przekraczającą 1,2 mld zł, tylko na terenie naszego województwa, tak że to ogromna ilość środków, ogromna ilość wniosków i te inwestycje cały czas są realizowane" - powiedział prezes Tomasz Bednarek.

Zwrócił uwagę, że w stosunku do tempa wymiany kotłów sprzed wdrożenia programu Czyste Powietrze nastąpił trzy-czterokrotny wzrost realizowanych inwestycji. "To tylko pokazuje, jak ważny, jak istotny jest program Czyste Powietrze właśnie dla poprawy jakości powietrza" - podkreślił.

Prezes zachęcał też do skorzystania z atrakcji przygotowanych przez WFOŚ z okazji Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza: "Spotykamy się tu, na katowickim rynku po to, aby promować ten dzień, ale przede wszystkim po to, aby promować to błękitne niebo, które jest nad nami. Dzisiaj mamy piękny, słoneczny dzień, ale chcielibyśmy, żeby takie niebo było nad naszymi głowami przez cały rok, także w okresie sezonu grzewczego, który już za pasem. Są tu dziś doradcy energetyczni, którzy udzielają informacji, konsultacji w zakresie programu Czyste Powietrze, ale także wiele innych atrakcji: konkursy, quizy, nagrody".

Program Czyste Powietrze, którego wartość szacuje się na ponad 100 mld zł, ma na celu wymianę nieefektywnych urządzeń grzewczych oraz przeprowadzenie termomodernizacji w 3 mln budynków jednorodzinnych w kraju. Wspiera wdrażanie uchwał antysmogowych, które zakazują użytkowania pozaklasowych urządzeń grzewczych.

"Podstawowe zadanie to wymiana nieefektywnych źródeł ciepła - popularnych kopciuchów, ale oprócz tego jest cały zakres możliwości dofinansowania docieplenia ścian, wymiany okien, wymiany drzwi, wymiany instalacji centralnego ogrzewania, docieplenia stropów, instalacji fotowoltaicznej - tak że pełen zakres możliwości po to, żeby ta inwestycja w naszych domach była kompleksowa i po to także, aby obniżyły się koszty ogrzewania domu, bo na to wpływa taka kompleksowa termomodernizacja" - wyliczał prezes Bednarek. Dodał, że przy najwyższym poziomie dofinansowania można uzyskać do 90 proc. kosztów inwestycji i do 79 tys. zł.

Zwrócił uwagę, że obniżenie kosztów ogrzewania domu jest szczególnie istotne przy rosnących obecnie cenach energii. Zaznaczył, że pracownicy WFOŚ nie zaobserwowali w tym roku żadnych istotnych wahań w zainteresowaniu programem Czyste Powietrze. "Od stycznia notujemy od 500 do 600 wniosków składanych tygodniowo tylko w naszym województwie. Ta liczba utrzymuje się na stałym poziomie" - powiedział.

