Śląskie: Akcja "Kupuję-ratuję" wspiera lokalny biznes

Pod hasłem "Kupuję-ratuję" w zachodniej części woj. śląskiego ruszyła akcja służąca wsparciu lokalnego biznesu, pozbawionego dochodów z powodu pandemii koronawirusa. Przedsięwzięcie zainicjował popularny w tym regionie portal Nowiny.pl, który za darmo prezentuje potrzebujące wsparcia firmy.

Pomysłodawcy akcji przekonują, że jeśli wesprzemy lokalnych przedsiębiorców, w których najmocniej uderzył obecny kryzys, to pomożemy uratować miejsca pracy i płacone przez nich podatki, z których wszyscy - choć w różny sposób - codziennie korzystamy.

"Każdy z nas może pomóc - wydając, jeśli to tylko możliwe, swoje pieniądze na towary i usługi oferowane przez ludzi i firmy z naszego regionu - ludzi, którzy żyją w naszym sąsiedztwie od lat; firmy, w których pracujemy my sami lub nasi krewni, znajomi" - wskazał Marek Kuder z Wydawnictwa Nowiny, prowadzącego m.in. poczytny portal Nowiny.pl oraz tygodniki Nowiny Raciborskie i Nowiny Wodzisławskie.

W ramach kampanii w portalu i obu gazetach prezentowane będą krótkie oferty zainteresowanych taką prezentacją firm z zachodniej części woj. śląskiego, m.in. Raciborza, Wodzisławia Śląskiego, Rybnika, Jastrzębia-Zdroju, Żor i okolicznych miejscowości w tych powiatach.

"Nie oceniamy, czy ich towary i usługi są wystarczająco dobre lub tanie. Decyzja, czy z nich skorzystacie, należy do was drodzy czytelnicy i mieszkańcy. Robimy to całkowicie bezpłatnie, bo wszyscy +jedziemy na jednym wózku+ i po prostu czujemy, że teraz tak trzeba" - napisali organizatorzy akcji, wyrażając przekonanie, że w tym trudnym czasie lokalny patriotyzm ma szczególny sens, a do słów należy dodać konkretne działania.

Mieszkańcy regionu mogą znaleźć informacje o ofercie lokalnych firm na stronie akcji www.nowiny.pl/kupuje-ratuje, zaś przedsiębiorcy powinni zgłaszać się pisząc na adres poczty elektronicznej kontakt@nowiny.pl. "Mamy ponad 30 zgłoszeń i pojawiają się kolejne" - informują inicjatorzy kampanii.

Portal Nowiny.pl to regionalny serwis informacyjny. Zasięgiem obejmuje powiaty raciborski, wodzisławski i rybnicki oraz miasta Rybnik, Jastrzębie-Zdrój i Żory, czyli cały Subregion Zachodni woj. Śląskiego. W marcu br., według Google Analytics, portal miał ponad 600 tys. unikalnych użytkowników i ponad 4 mln odsłon.