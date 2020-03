Śląskie: Apel o uznanie bezpieczeństwa personelu medycznego za priorytet w walce z epidemią

O uznanie bezpieczeństwa personelu medycznego za priorytet w walce z epidemią COVID-19 w Polsce zaapelowała do dyrektorów szpitali oraz władz wojewódzkich i samorządowych Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach.

Śląscy lekarze napisali też do premiera, wskazując na potrzebę zapewnienia personelowi medycznemu wystarczającej liczby sprzętu i środków ochrony osobistej.

Przyjęte podczas środowego posiedzenia Rady apele w tej sprawie przekazała PAP rzeczniczka Śląskiej Izby Lekarskiej Alicja van der Coghen. Obydwa stanowiska - w imieniu regionalnego samorządu lekarskiego - podpisali prezes Rady Tadeusz Urban i jej sekretarz Krystian Frey.

W apelu skierowanym do dyrektorów szpitali oraz władz wojewódzkich i samorządowych lekarze wyrazili "głębokie zaniepokojenie" u progu epidemii COVID-19 w Polsce, przypominając "wieloletnie trudności w funkcjonowaniu polskiej służby zdrowia wynikające z deficytu sprzętu i personelu medycznego".

"W tych warunkach pełne wykorzystanie lekarzy gotowych do poświęcenia się dla ratowania zagrożonego zdrowia społeczeństwa będzie możliwe tylko po zapewnieniu wystarczającej liczby sprzętu i środków ochrony osobistej dla personelu medycznego. Tymczasem wciąż obserwujemy deficyt tych środków, uniemożliwiający nawet przeprowadzenie szkoleń instruktażowych dla personelu szpitali, które nie mają specjalistycznego profilu (z chorób zakaźnych)" - napisano w apelu.

"Lekarze nie chcą oglądać sprzętu w telewizji, tylko w swoich miejscach pracy. Bez tego nie zdążą przygotować się do jego stosowania. Przypominamy, że w Chinach pierwotnie wystąpił wysoki odsetek zachorowań i zgonów wśród personelu medycznego z powodu braku skutecznej ochrony osobistej" - wskazała w stanowisku Okręgowa Rada Lekarska.

W ocenie śląskiego samorządu lekarskiego, planowania tymczasowych oddziałów i stanowisk do leczenia ciężko chorych pacjentów, w warunkach prowizorycznych bez wystarczającej liczby środków ochrony osobistej i bez zapewnienia personelu pomocniczego, nie da się wytłumaczyć stanem wyższej konieczności.

"Lekarze niosący pomoc pacjentom mają prawo do ochrony własnego zdrowia i życia, a decydenci na wszystkich poziomach mają obowiązek im to zapewnić. Stwarzanie zagrożenia dla personelu medycznego może doprowadzić do trwałej, wieloletniej zapaści polskiej ochrony zdrowia. Apelujemy o realne i skuteczne działania w celu stworzenia lekarzom i pielęgniarkom optymalnych warunków i zapewnienia środków dla ratowania zdrowia i życia w sytuacji epidemii COVID-19 w Polsce" - czytamy w apelu.

W innym apelu, adresowanym do premiera Mateusza Morawieckiego, lekarze postulują, aby następstwem podejmowanych decyzji różnego szczebla - wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - były realne, szczegółowe instrukcje postępowania dla lekarzy i innych pracowników medycznych (z zabezpieczeniem odpowiednich środków finansowych), uwzględniające bezpieczeństwo wszystkich korzystających ze świadczeń zdrowotnych - zwłaszcza wymagających bezzwłocznej pomocy, a nie tylko zagrożonych COVID-19.

"Zwracamy też uwagę, że właściwe wykorzystanie lekarzy, jak zawsze gotowych do poświęcenia się dla ratowania zagrożonego zdrowia społeczeństwa, wymaga zapewnienia im wystarczającej liczby sprzętu i środków ochrony osobistej" - napisano w stanowisku. Jego autorzy oceniają, że stwarzanie zagrożenia dla personelu medycznego może doprowadzić do trwałej zapaści polskiej ochrony zdrowia.

Skupiająca blisko 50 osób Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach jest organem samorządu lekarzy, skupionych w Śląskiej Izbie Lekarskiej. Skład Rady co cztery lata wybiera Okręgowy Zjazd lekarzy. Tegoroczny zjazd w Katowicach miał odbyć się w marcu - w środę decyzją Rady został odwołany ze względu na zagrożenie koronawirusem.

Do tej pory - według danych przedstawionych w środę wieczorem - w Polsce potwierdzono 31 przypadków zarażenia koronawirusem. O pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego wirusem SARS-CoV-2 resort zdrowia poinformował 4 marca. Osoby, u których wykryto tę chorobę, przebywają m.in. w szpitalach w Zielonej Górze, Wrocławiu, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Raciborzu, Cieszynie, Lublinie i Warszawie.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.