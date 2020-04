Śląskie: Autobusy z linii lotniskowych skierowane na trasy Gliwice-Katowice

Specjalnie oznakowane autobusy, które dotąd – w kolorach fuksji – obsługiwały trasy z kilku miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lotnisko Katowice, zostaną skierowane do obsługi dodatkowych kursów przyspieszonych linii nr 840 i 870 z Gliwic do Katowic.

Jak poinformował w poniedziałek rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego Michał Wawrzaszek, linie nr 840 i 870, kluczowe dla mieszkańców poruszających się między Gliwicami, Zabrzem, Rudą Śląską, Świętochłowicami, Chorzowem i Katowicami, od wtorku będą dodatkowo obsługiwane dziesięcioma pojazdami.

Według ZTM, dodatkowych odpowiednio 34 i 50 kursów więcej dziennie na tych liniach powinno pomóc pasażerom bezpiecznie dojeżdżać do pracy w czasie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa.

"Dzięki temu w szczytach komunikacyjnych częstotliwość połączeń zostanie podwojona. W przypadku linii 840 mieszkańcy sześciu miast będą mieli połączenia średnio co 10 minut rano i co 15 minut po południu. Dla linii nr 870 wartości te, to w obydwu przypadkach 10 minut. Niech nikogo nie zdziwi przyjazd dodatkowego autobusu w kolorze fuksji" - podkreślił Wawrzaszek.

Jak zaznaczył, jeden z wozów stale obsługujących linie lotniskowe, już w poniedziałek wzmocnił obsługę linii nr 835, która łączy Katowice z Sosnowcem. Zaplanowano 9 dodatkowych kursów na trasie Katowice Piotra Skargi - Porąbka Osiedle Juliusz II, przede wszystkim dla dojeżdżących na godz. 6 i 14 do pracy w strefie ekonomicznej w sosnowieckiej Dańdówce.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. m.in. środki publicznego transportu zbiorowego mogą przewozić w jednym czasie nie więcej osób, niż wynosi połowa dostępnych w nich miejsc siedzących. W związku z tym ZTM stara się dostosowywać ofertę.

Jak przypomina ZTM, na większości linii autobusowych obowiązują rozkłady jazdy ważne w dni robocze nieszkolne; tramwaje ZTM z licznymi wyjątkami od poniedziałku do piątku kursują według rozkładów sobotnich, a w weekendy - według niedzielnych.

Z ostatnich modyfikacji od poniedziałku ZTM wprowadził, głównie w porannych szczytach komunikacyjnych, korekty w rozkładach popularnych linii autobusowych. To dodatkowe kursy na liniach nr 32, 57, 259, 617, 677, 835, a także obsługa pojemniejszymi pojazdami linii nr 8, 58, 71, 617.

W związku z licznymi i częstymi zmianami ZTM apeluje, aby pasażerowie przed każdą podróżą sprawdzali rozkład jazdy na stronie rj.metropoliaztm.pl. W wyniku wielu korekt nie jest bowiem możliwe zamieszczanie aktualnych informacji na wszystkich przystankach. Bieżąca informacja jest też dostępna na bezpłatnej infolinii ZTM: 800-163-030 lub przez aplikacje mobilne.

ZTM deklaruje, że liczbę pasażerów w pojazdach weryfikują wyznaczeni do tego pracownicy Zarządu. Informacje, na których liniach i w jakich godzinach liczba zajętych miejsc w pojazdach przekracza 50 proc. można też wysyłać na adres: kancelaria@metropoliaztm.pl.

W poniedziałek rzecznik ZTM podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że na najbardziej obciążonych liniach oferta transportowa będzie zwiększana, a na najmniej - ograniczana; zaapelował jednak o wyrozumiałość. "Decyzje zmieniające ofertę przewozową na poszczególnych liniach są trudne i nierzadko wymagają konsultacji m.in. z gminami oraz przewoźnikami" - podkreślił Wawrzaszek.