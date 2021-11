Śląskie: Badanie PAS: 65 proc. mieszkańców za zakazem ogrzewania węglem

65 proc. badanych przez Polski Alarm Smogowy mieszkańców woj. śląskiego poparłoby wprowadzenie zakazu ogrzewania węglem w całym regionie; jednocześnie 32 proc. pytanych nie słyszało o obowiązku wymiany starych pieców – wynika z badania PAS.

W woj. śląskim za niespełna dwa miesiące zacznie obowiązywać zakaz dla najstarszych kotłów na paliwa stałe. Jak ocenił w przesłanej PAP w poniedziałek informacji koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w woj. śląskim Emil Nagalewski fakt, że tak wiele osób nie słyszało o obowiązku wymiany tych urządzeń stawia w fatalnym świetle samorządy w województwie.

"To efekt zaniedbań w zakresie działań informacyjnych. W zbyt wielu miejscowościach ich zabrakło. Niestety brak znajomości przepisów, nie zwalnia z konieczności dostosowania sposobu ogrzewania domu do wymogów uchwały antysmogowej. W myśl antysmogowego prawa użytkowanie starych kopciuchów od 1 stycznia 2022 r. będzie wykroczeniem" - przypomniał Nagalewski.

Jak dodał, z badań PAS wynika, że świadomość problemu rośnie. 67 proc. mieszkańców woj. śląskiego uważa, że jakość powietrza w ich miejscowości w sezonie grzewczym jest zła, 75 proc. ankietowanych twierdzi, że to czym oddychają może szkodzić zdrowiu. 68 proc. pytanych dostrzega też, że jakość powietrza ulega pogorszeniu w zimie.

"Mieszkańcy województwa surowym okiem patrzą na antysmogowe działania władz, które zyskują więcej uwag krytycznych niż pozytywnych. Ocena działań rządowych jest nieznacznie bardziej negatywna, niż samorządowych: te pierwsze krytycznie ocenia 59 proc. mieszkańców, drugie - 47 proc." - wyszczególnił działacz PAS.

"Budujące jest to, że mieszkańcy nie tylko krytykują, ale też mają własny pogląd na to, jakie działania powinny zostać podjęte w celu poprawy jakości powietrza. To przede wszystkim dostępne i odpowiednio wysokie dofinasowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe" - zaznaczyła, cytowana przez Nagalewskiego, Aleksandra Antes-Szewczyk z Pszczyńskiego Alarmu Smogowego.

Z badania PAS wynika, że mieszkańcy woj. śląskiego są pozytywnie nastawieni do działań mających poprawić jakość powietrza. Największą popularnością (87 proc.) cieszy obowiązek wymiany starych kotłów na węgiel i drewno na nowoczesne urządzenia grzewcze (co przewiduje regionalna uchwała antysmogowa).

Mieszkańcy popierają również podwyższenie kar za spalanie odpadów, obowiązkowy przegląd urządzeń grzewczych co dwa lata, powołanie straży gminnej w każdej miejscowości, a nawet wprowadzenie zakazu ogrzewania węglem w całym województwie.

"Poparcie tego ostatniego przez średnio 65 proc. respondentów można uznać za wynik wysoki jak dla województwa z silnym sektorem wydobywczym węgla. Wyniki te, wraz z negatywną oceną dotychczasowych działań administracji, pokazują że mieszkańcy regionu oczekują od rządzących zdecydowanych działań na rzecz poprawy jakości powietrza" - uznała Antes-Szewczyk.

Przedstawiciele PAS sygnalizują, że niezależnie od świadomości dotyczącej smogu, widać już kłopoty z powstającą Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków (CEEB). Zbieranie danych do tego rejestru rozpoczęło się w lipcu br. i ma trwać do połowy 2022 r. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielach nieruchomości oraz zarządzających wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi.

"Z badań PAS wynika, że słyszały o tym 44 proc. osób zamieszkujących budynki jednorodzinne w woj. śląskim. Dane te wskazują na konieczność przeprowadzenia pilnych działań informacyjnych. Potrzebna jest kampania na poziomie województwa i gmin. Bez tego CEEB nie spełni swojej funkcji, pieniądze podatników wydane na przygotowanie rejestru zostaną zmarnowane, a nasza wiedza o źródłach zanieczyszczeń pozostanie na niskim poziomie" - ocenił Nagalewski.

Badanie PAS zostało zrealizowane we wrześniu br. metodą CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo) na próbie 1 tys. dorosłych mieszkańców woj. śląskiego dobranej kwotowo-losowo, z kontrolą płci, wieku i klasy wielkości miejscowości. Badanie przeprowadziła agencja Opinia24.

Obowiązująca w woj. śląskim uchwała antysmogowa wprowadziła m.in. terminy wymiany urządzeń grzewczych. Do 31 grudnia 2021 r. wymienione powinny zostać kotły węglowe eksploatowane dłużej niż 10 lat od daty ich produkcji lub kotły bez tabliczki znamionowej.

Do końca 2022 r. wymienione powinny zostać piece (w tym kaflowe) i kominki, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r. i które nie spełniają minimalnych poziomów sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń.

Do końca 2023 r. wymienione mają zostać kotły węglowe eksploatowane od 5-10 lat od daty ich produkcji, do końca 2025 r. - kotły węglowe eksploatowane poniżej pięciu lat od daty ich produkcji, a do końca 2027 r. kotły węglowe klasy 3. i 4. certyfikowane według normy PN-EN 303-5:2012 (kotły klasy 3. certyfikowane według normy PN-EN 303-5:2002 należy wymienić do końca 2021 r. lub 2023 r. w zależności od daty produkcji).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl