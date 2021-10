Śląskie: Bezpłatna komunikacja miejska we Wszystkich Świętych

1 listopada br. podróżni mogą bezpłatnie korzystać z autobusów, tramwajów i trolejbusów na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – poinformował we wtorek organizator transportu na tym terenie – Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM).

Jak co roku w tym okresie przygotowano wiele zmian, które usprawnią przemieszczanie się między cmentarzami. "Opracowane przez nas udogodnienia mają zapewnić pasażerom jak najlepsze połączenia komunikacji miejskiej. Dodatkowo 1 listopada podróże autobusami, tramwajami i trolejbusami będą całkowicie bezpłatne. Zachęcamy do przesiadki z aut do komunikacji miejskiej, tym bardziej że w tym wyjątkowym okresie na drogach i przy cmentarzach samochodów zdecydowanie nie brakuje" - powiedziała dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach Małgorzata Gutowska.

Już od piątku, 29 października część linii obsługiwana będzie większymi pojazdami. Dzień później, czyli od soboty - według specjalnych rozkładów jazdy na Wszystkich Świętych - kursować będą linie tramwajowe 21, 27, 38 i linie autobusowe 74, 76, 673, i 674. To linie, których trasy przebiegają w pobliżu największych cmentarzy. W niedzielę wszystkie linie tramwajowe, poza wcześniej wymienionymi, kursować będą zgodnie z rozkładami jazdy na soboty niewakacyjne.

Ponadto w nocy z 31 października na 1 listopada pasażerowie będą mogli korzystać z weekendowych linii nocnych 1N, 692N i 905N, 906N. Największe zmiany czekają pasażerów 1 listopada, kiedy większość linii kursować będzie zgodnie z sobotnimi rozkładami jazdy. Wyjątkami będą linie tramwajowe: 21, 27, 38 i linie autobusowe: 6, 12, 23, 25, 39, 70, 72, 74, 76, 129, 140, 154, 160, 160S, 169, 175, 201, 222, 223, 230, 231, 236, 259, 288, 603, 606, 616, 632, 634, 635, 637, 674, 720, 723, 840, 900, 901, 949, 969 i Z-1, które będą kursować zgodnie z rozkładami jazdy na Wszystkich Świętych.

Już od 30 października, na obszarze obsługiwanym przez ZTM, funkcjonować będą specjalne linie autobusowe kursujące do 2 listopada. Z dodatkowych linii będzie można korzystać aż w 10 miejscowościach: w Sosnowcu, Będzinie, Czeladzi, Tychach, Gliwicach, Katowicach, Chorzowie, Siemianowicach Śląskich, Rudzie Śląskiej i w Knurowie. Pojazdy wykonujące kursy specjalne będą oznaczone literą C.

"Zachęcamy pasażerów do odwiedzenia naszej strony internetowej rj.metropoliaztm.pl, gdzie w zakładce Komunikaty można znaleźć szczegółowy opis zmian. Bieżące informacje można śledzić na profilu Zarząd Transportu Metropolitalnego - Alert. A w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych szczególnie polecamy naszą aplikację M2GO Info, gdzie możliwe jest sprawdzanie lokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym - dodała dyrektor Gutowska.

ZTM obsługuje teren 56 miast i gmin, łącząc najważniejsze ośrodki województwa śląskiego. Codziennie pod szyldem ZTM na terenie Śląska i Zagłębia kursuje 1500 autobusów, tramwajów i trolejbusów. 460 linii obsługuje 7 tys. przystanków pokonując ponad 100 mln km rocznie.

