Śląskie: Bielska fundacja ekologiczna Arka ruszyła z akcją "Łapmy wodę"

Ogólnopolską akcję edukacyjną „Łapmy wodę” zainaugurowała w czwartek w Bielsku-Białej fundacja ekologiczna Arka. Jej prezes Wojciech Owczarz powiedział, że celem jest zachęcanie Polaków do gromadzenia deszczówki oraz szanowania zasobów wodnych.

Arka w czwartek zorganizowała happening. W centrum miasta rozpostarli dużą niebieską wstęgę, symbolizującą wodę.

Owczarz poinformował, że "obserwowany długoletni proces ocieplania klimatu i wieloletnia susza sprawiają, iż musimy wziąć odpowiedzialność za ochronę i poszanowanie naszych zasobów wodnych". Zaznaczył, że susza dotyka wszystkich. Problem mają zarówno indywidualni odbiorcy, jak i przemysł. Dlatego konieczne jest działanie i współdziałanie różnorodnych środowisk.

"Dlatego fundacja Arka zamierza prowadzić akcję edukacyjną, której celem będzie nakłonienie mieszkańców naszego kraju do gromadzenia w miarę możliwości wody deszczówki oraz poszanowania naszych zasobów wodnych" - powiedział.

Wojciech Owczarz dodał, że fundacja będzie promowała program małej retencji, zachęcała mieszkańców do zakładania instalacji gromadzenia deszczówki i tworzenia ogrodów deszczowych. "Przeprowadzimy też szeroką kampanię edukacyjną w placówkach oświatowych, organizacjach i instytucjach" - dodał.

Dla szkół zostaną przygotowane materiały edukacyjne, scenariusze lekcji tematycznych o poszanowaniu zasobów wodnych, a także propozycje konkretnych działań. "W oparciu o te materiały w szkołach podejmowane będą różnorodne działania, z których relacje będą umieszczane na Mapie Aktywności Ekologicznej na stronie www.zielonareka.pl" - zaznaczył prezes Arki.

W trasę ruszy "Wodne Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej". "To samochód, który dotarł już do ponad 20 tys. uczniów, prezentując warsztaty i lekcje przyrody. Uczymy w nim poszanowania zasobów wodnych. Zajęcia pomyślano tak, by poprzez zabawę uczestnicy mogli uczyć się zasad funkcjonowania nowoczesnych instalacji ekologicznych związanych z gospodarką wodną. Pojazd ma zamontowane wiatraki i systemy solarne służące do zajęć o pożytkach ze stosowania odnawialnych źródeł energii, co także jest związane z wodą, gdyż do produkcji prądu zużywamy ogromne ilości wody z polskich rzek" - wyjaśnił Owczarz.

Arka przypomniała o dziesięciu sposobach oszczędzania wody. Proponują, by wziąć szybki prysznic zamiast długiej kąpieli. Należy zakręcić kran w czasie mycia zębów lub szorowania rąk. Regularnie trzeba sprawdzać krany, toalety i rury pod kątem nieszczelności i natychmiast naprawić wadliwe instalacje. Warto ponownie wykorzystać wodę. Nie trzeba myć śmieci przed wyrzuceniem do kosza. Nie wolno marnować jedzenia ani żadnych innych zasobów. Należy konsumować mniej mięsa. Zmywarka i pralka przed uruchomieniem powinny być pełne. Należy gromadzić deszczówkę i podlewać nią ogródek. Trzeba też reagować, gdy gdzieś marnuje się woda.

Partnerem strategicznym akcji jest wytwórca napojów Żywiec Zdrój.

Akcja organizowana jest w ramach całorocznego programu aktywnej edukacji ekologicznej "Zielona Ręka", w którym uczestniczy ponad 500 tys. osób.

Fundacja Arka zajmuje się edukacją ekologiczną, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Podejmuje zagadnienia ochrony powietrza, gospodarki odpadami, ochrony zwierząt i szerzenia wiedzy o wpływie zachowań człowieka na otaczające środowisko.