Śląskie: Bielski budżet obywatelski bogatszy; 10 mln zł na inwestycje

10 mln zł, o 4 mln więcej niż poprzednio, przeznaczy Bielsko-Biała na realizację projektów w przyszłorocznym budżecie obywatelskim. Od 23 marca mieszkańcy przez miesiąc będą mogli zgłaszać propozycje, spośród których na przełomie września i października wybiorą najlepsze – podał magistrat.

W poprzedniej edycji samorząd przeznaczył na inwestycje realizowane poprzez budżet obywatelski 6 mln zł.

Rzecznik bielskiego magistratu Tomasz Ficoń poinformował, że mieszkańcy będą mogli zgłaszać propozycje przez miesiąc, począwszy od 23 marca. Projekty podzielone są na ogólnomiejskie i lokalne.

Pierwsze dotyczą obszaru większego niż jedno osiedle. Na ten cel w przyszłym roku samorząd przeznaczy 1,6 mln zł. To o 100 tys. zł więcej niż w poprzedniej edycji. Wartość jednego projektu nie może przekroczyć 800 tys. zł.

Propozycje lokalne dotyczą mieszkańców jednego osiedla. Na realizację zwycięskich projektów wyasygnowano 8,4 mln zł, o 3,9 mln zł więcej niż rok wcześniej. Każde osiedle dostanie możliwość wykorzystania 280 tys. zł. Wartość jednego zadania nie może przekroczyć tej kwoty.

Tomasz Ficoń poinformował, że po zakończeniu etapu zgłaszania projektów (w trzeciej dekadzie kwietnia) nastąpi ich weryfikacja pod kątem formalnym i merytorycznym. Potrwa to do połowy sierpnia. Głosowanie odbędzie się między 21 września i 5 października. Lista projektów, które zostaną wybrane, będzie ogłoszona do 20 października br.

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której wydatkowaniu decydują mieszkańcy. Zgłaszają oni projekty, a następnie w głosowaniu wybierają najlepsze. W Bielsku-Białej realizowany jest od 2014 r. Z pieniędzy na niego przeznaczonych wybudowano m.in. wiele chodników, parkingów, siłowni, placów zabaw, ogródków, miejsc dla seniorów, a także wspierano m.in. ochotnicze straże pożarne, biblioteki i domu kultury.