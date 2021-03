Śląskie: Bielski budżet obywatelski uboższy; 7,4 mln zł na inwestycje

7,4 mln zł przeznaczy Bielsko-Biała na realizację projektów w przyszłorocznym budżecie obywatelskim. Od 25 marca mieszkańcy przez miesiąc będą mogli zgłaszać propozycje, spośród których na przełomie września i października wybiorą najlepsze – podał magistrat.

Na wcześniejszą edycję, z której obecnie są realizowane inwestycje, samorząd przeznaczył 10 mln zł.

Jacek Kachel z magistrackiego wydziału prasowego poinformował, że z ogólnej kwoty przeznaczonej na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego 6 mln zł przewidziano na projekty osiedlowe, a 1,4 mln zł na ogólnomiejskie.

"W nowym rozdaniu każde z osiedli w Bielsku-Białej otrzyma do wydatkowania po 200 tys. zł brutto. Natomiast pojedyncze zadanie ogólnomiejskie nie może przekroczyć 700 tys. zł brutto" - podał urzędnik.

Projekty może złożyć każdy mieszkaniec Bielska-Białej w dniach od 25 marca do 26 kwietnia. Osoby poniżej 16 lat muszą mieć wsparcie rodzica lub opiekuna prawnego. Projekty ogólnomiejskie wymagają listy poparcia co najmniej 30 mieszkańców Bielska-Białej. W przypadku propozycji osiedlowych nie jest wymagane takie poparcie.

Po zakończeniu etapu zgłaszania projektów nastąpi ich weryfikacja pod kątem formalnym i merytorycznym. Do połowy września ukaże się ostateczna lista propozycji, które zostaną poddane pod głosowanie. Odbędzie się ono od 24 września do 6 października. Wyniki zostaną ogłoszone do 12 października.

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której wydatkowaniu decydują mieszkańcy. Zgłaszają oni projekty, a następnie w głosowaniu wybierają najlepsze. W Bielsku-Białej realizowany jest od 2014 r. Z pieniędzy na niego przeznaczonych wybudowano m.in. wiele chodników, parkingów, siłowni, placów zabaw, ogródków, miejsc dla seniorów, a także wspierano m.in. ochotnicze straże pożarne, biblioteki i domy kultury.

